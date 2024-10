Pioneers: Neuer Partner Alex Neumayer bringt B2C-Expertise mit

Das Wiener Beratungsunternehmen Pioneers, das andere Unternehmen im Bereich Innovation zur Seite steht, hat einen neuen Partner gewonnen. Alex Neumayer wird das Pioneers-Team in Zukunft verstärken. Sein Fachgebiet ist der B2C-Sektor. „Sein umfangreiches Wissen wird uns helfen, unsere Fähigkeiten in Branchen wie Einzelhandel, Banken und Finanzdienstleistungen zu vertiefen und unsere Innovationsberatung in verschiedenen Sektoren weiter zu stärken“, heißt es von der Innovationsberatung.

Alex Neumayer vorher bei REWE Group tätig

Alex Neumayer unterstützt seit mehr als 25 Jahren in unterschiedlichen Rollen Unternehmen aus Handel und Finanzwirtschaft bei der Business Transformation durch nachhaltige Strategien, Innovation und Digitalisierung. Zuletzt war er sechs Jahre lang bei der REWE Group als Projektleiter maßgeblich am Aufbau des jö Bonus Clubs beteiligt. In dieser Funktion konnte er auch drei Innovationspreise für eine integrierte Payment & Loyalty Lösung gewinnen, darunter den Retail Innovation Award des Handelsverbandes 2021.

Neumayer bringt seine Expertise nun im Bereich B2C-Innovation von Pioneers ein. „Wir sind begeistert, Alex an Bord zu haben und freuen uns auf die neuen Perspektiven, die er einbringen wird, um mehr Unternehmen bei der digitalen Transformation und kundenorientierten Innovation zu unterstützen“, so das Pioneers-Team.

Pioneers hilft bei Innovationsstrategie

Auch Neumayer selbst zeigt sich begeistert über seine neue Rolle: „Ich freue mich sehr, bei Pioneers ein tolles Team gefunden zu haben, das unglaublich viel Erfahrung im Innovationsmanagement bei namhaften Unternehmen aufweist. Pioneers hilft etablierten mittelständischen und großen Unternehmen bei der Entwicklung innovativer und unkonventioneller Lösungen und unterstützt dabei von der Innovationsstrategie bis zur Umsetzung von einzelnen Innovationsinitiativen und baut Brücken zwischen Startups, Unternehmen, Investoren und kreativen Köpfen.“