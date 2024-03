PlanRadar ist einziges österreichisches Scale-up auf „Top 100 Next Unicorns“-Liste

2023 stand kein österreichisches Unternehmen auf der Liste, 2024 ist es mittlerweile immerhin eines: Das PropTech-Unternehmen PlanRadar wird im Ranking der „Top 100 Next Unicorns“ von VivaTech und GP Bullhound als eines der vielversprechendsten europäischen Technologie-Scale-ups präsentiert.

„Bei den genannten Unternehmen handelt es sich um wachstumsstarke Technologieunternehmen, die das Potenzial haben, in naher Zukunft eine Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar oder mehr zu erreichen.Bislang ist ein Drittel der Unternehmen auf der VivaTech-Topliste für 2019 bis 2023 bereits zu Einhörnern geworden“, heißt es seitens der Macher der Liste. Bewertet worden seien Wachstum, eingeworbenes Kapital, Wachstum der Mitarbeiter:innenzahl, geografische Verteilung und der positive gesellschaftliche Einfluss des Unternehmens.

PlanRadar aus Wien zählt eigenen Angaben nach mehr als 400 Mitarbeiter:innen an 16 internationalen Standorten, sowie mehr als 150.000 Kunden in 75 Ländern, die die Software fürs Bau-Management und Immobilienverwaltung einsetzen – unter anderem etwa Strabag, Porr, Siemens oder die insolvente Signa. Bisher hat das Unternehmen der Gründer Sander van de Rijdt, Domagoj Dolinsek, Constantin Köck, Ibrahim Imam und Clemens Hammerl von Investoren etwa 90 Mio. Euro in mehreren Finanzierungsrunden aufgenommen.

UK führt vor Frankreich und Deutschland

Mit einem „Soonicorn“ im Ranking ist Österreich nur schwach vertreten. Refurbed etwa, das 2023 von der VC-Initiative Tech Tour auf der Growth50-Liste als angehendes Unicorn gelistet wurde, ist bei VivaTech und GP Bullhound nicht zu finden. Bei VivaTech handelt es sich um eine große Startup- und Tech-Veranstaltung, die im Mai in Paris stattfindet; GP Bullhound ist eine Investment-Bank aus London, die immer wieder auch durch Analysen, Rankings und Awards für Unternehmen aus dem Startup-Bereich auffällt.

Hier einige Fakten aus dem Ranking für 2024, und darunter die volle Liste der Unternehmen: