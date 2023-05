Prewave: Lieferketten-Startup aus Wien erhöht Series A auf 18 Mio. Euro

Mit ihrem Ansatz liegen sie genau am Puls der Zeit: Das Wiener Startup Prewave hat sich auf das Monitoring von globalen Lieferketten spezialisiert, damit Unternehmen ihre Lieferanten einschätzen und automatisiert beobachten können – unabdingbar in Zeiten, in denen es hohe Auflagen für die Erfüllung von Lieferkettengesetzen gibt. Bei Prewave überwacht eine AI-gestützte Plattform die Lieferanten in den sozialen Medien und sendet den Firmen „hochrelevante und spezifische Warnmeldungen“.

Dafür holte sich Prewave wie berichtet bereits 2022 eine Finanzierungsrunde von 11 Millionen Euro (Trending Topics berichtete), und nur etwas mehr als ein halbes Jahr später gibt es nun in der Series A+ eine Erweiterung der Runde auf 18 Millionen Euro. Neu an Bord kommt der Early-Stage-Investor Creandum, der bereits in Trade Republic, Bolt, Voi, Klarna, Spotify und viele andere große Namen der europäischen Startup- und Scale-up-Szene investierte.

Lieferkettengesetze steigern Nachfrage

Prewave wurde 2017 von Harald Nitschinger und Lisa Smith gegründet, und zwar als Spin-off der TU Wien. Die AI-getriebene Plattform kann mehr als 250.000 direkte und indirekte Lieferanten in 50 verschiedenen Sprachen überwachen und Nachhaltigkeitswarnungen in über 50 Kategorien machen. Das soll den Unternehmenskunden wie Volkswagen, BMW, Kärcher oder KTM dabei helfen, unter anderem das deutsche Lieferkettengesetz einzuhalten. Dieses ist seit Anfang 2023 in Kraft und bedeutet unter anderem, dass Unternehmen mit Sitz in Deutschland für Menschenrechtsverletzungen in ihrer Lieferkette haften.

Auch auf EU-Ebene wird es ein solches Regelwerk geben, das auf den Namen „Corporate Sustainability Due Diligence Directive“ (CSDD-Richtlinie) hört und auch salopp Lieferkettengesetz genannt wird. Dieses soll schärfere Regeln für den Klimaschutz bringen und Unternehmen dazu verpflichten, dass ihre Wertschöpfungsketten weltweit Menschenrechts- und Umweltstandards einhalten. Dadurch wird der Bedarf an Lösungen wie jener von Prewave noch steigen.