PriorLabs: DataTech-Startup sammelt 9 Mio. Euro für intelligente KI-Datenanalyse

Für Frank Hutter, Mitbegründer und CEO von PriorLabs, ist klar, dass die wichtigsten Entscheidungen der Welt auf der Grundlage von Tabellendaten getroffen werden. Doch die meisten Datenanalyse-Tools seien veraltet.

Deshalb hat PriorLabs KI-Modelle für Tabellenkalkulationen und Datenbanken entwickelt. Die Technologie hat Investor:innen überzeugt und in der jüngst abgeschlossenen Pree-Seed-Runde 9 Millionen Euro eingebracht.

Analyse und Vorhersage von Daten in Tabellenform

Bei PriorLabs handelt es sich um ein Freiburger Startup, das erst Ende 2024 von einer Reihe von Experten im Rahmen des Europäischen Forschungszentrums “ELLIS“ gegründet wurde. Darunter: Der AutoML-Forscher Frank Hutter, Informatiker Noah Hollmann (Ex-Google und BCG) und den Risikokapital- und Finanzexperten Sauraj Gambhir.

Hutters Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich des maschinellen Lernens. Das Wissen wurde nun genutzt, um ein “fortschrittliches Basismodell für tabellarische Daten zu entwickeln“. Die Arbeit des Startups baue auf TabPFN (Probabilistic Fusion Network) auf – ein fortschrittliches Modell für maschinelles Lernen. Es nutzt die Prinzipien von probabilistischen neuronalen Netzen und ermöglicht die Analyse und Vorhersage von Daten in Tabellenform. Trainiert wurde PriorLabs TabPFN auf 130 Millionen synthetischen Datensätzen.

Konkret bedeutet das: Unternehmen sollen Erkenntnisse aus ihren wertvollsten und komplexesten Daten gewinnen können, ohne ihre Datensätze selbst trainieren zu müssen.

Pree-Seed-Runde mit Top-Investoren

Angeführt wurde die Pree-Seed-Finanzierungsrunde gleich von fünf namhaften europäischen Kapitalgebern: Balderton Capital zusammen mit XTX Ventures, der Hector Foundation (gegründet von SAP-Mitbegründer Hans-Werner Hector), Atlantic Labs und Galion.exe.

Darüber hinaus beteiligten sich namhafte KI-Angel-Investoren, darunter Peter Sarlin (Gründer von Silo AI), Thomas Wolf (Mitgründer von Hugging Face), Guy Podjarny (Gründer von Snyk und Tessl), Ed Grefenstette (Direktor bei Google DeepMind), Robin Rombach (Gründer von Black Forest Labs), Chris Lynch (Gründungsinvestor von DataRobot und CEO von AtScale) sowie Ash Kulkarni (CEO von Elastic).

9 Millionen Euro für Wachstum gesichert

Hutter äußerte sich zur PriorLabs-Technologie wie folgt: „(…) Wir machen einen Quantensprung bei den Vorhersagen, die Unternehmen aus ihren wertvollsten Daten treffen können, und schaffen eine Zukunft, in der der Umgang mit Tabellen so nahtlos ist wie die Nutzung von KI für Texte oder Bilder. Wir können schnellere und genauere Vorhersagen liefern, die es Unternehmen ermöglichen, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.“

Mit den 9 Millionen Euro möchte das Team die Produktentwicklung vorantreiben, das Team erweitern und PriorLabs mehr Nutzer:innen zugänglich machen. Um weiter zu skalieren, soll die API des Startups in die Daten-Workflows von Unternehmen integriert werden.

Die Anwendungsfälle seien vielfältig. Immerhin würden tabellarische Daten, also strukturierte Daten in Tabellen, Tabellenkalkulationen und Datenbanken, die Grundlage im Gesundheitswesen, im Finanzwesen, bei der Umweltüberwachung und in der Fertigung bilden.

Daten durch maschinelles Lernen besser verstehen

„Tabellarische Daten sind das Rückgrat von Wissenschaft und Wirtschaft, doch die KI-Revolution, die Texte, Bilder und Videos umwandelt, hatte nur einen geringen Einfluss auf tabellarische Daten – bis jetzt. Der Durchbruch von PriorLabs gibt jedem die Superkräfte des maschinellen Lernens, ohne dass er seine eigenen Modelle auf seinen eigenen Daten trainieren muss (…),“ so James Wise, Partner bei Balderton Capital.

PriorLabs beschreibt sich als Vorreiter einer neuen Ära des maschinellen Lernens auf Tabellenbasis und möchte Fundamentmodelle entwickelt haben, die schneller, genauer und effizienter sind als jene der Konkurrenz.