Probando: Grazer Health-Firma expandiert in den arabischen Gesundheitsmarkt

Das Grazer Health-Scale-up Probando, Anbieter eines umfassenden Ökosystems für klinische Studien, plant die Expansion auf den Markt im Mittleren Osten und Nordafrika. Dieser zählt laut dem Jungunternehmen zu den am schnellsten wachsenden und profitabelsten Gesundheitsmärkten weltweit. Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg war die Teilnahme an der Arab Health 2024 im Jänner, der zweitgrößten Fachmesse für Gesundheit und Medizin in Dubai.

Probando will Mittleren Osten und Nordafrika erschließen

Probando hat sich mit seiner Plattform für klinische Studien bereits am europäischen Markt etabliert. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen nach eigenen Angaben bei hunderten klinischen Studien in über 20 Ländern geholfen. Durch die Teilnahme von Probando an der Arab Health 2024 in Dubai konnte das Scale-up nun auch Fachleute und Gesundheitsorganisationen im Mittleren Osten und Nordafrika erreichen.

Die 2020 gestartete Jungfirma betreibt eine multilinguale Internetplattform, die Forschende und Studienteilnehmende miteinander vernetzt. Forschungseinrichtungen weltweit haben die Möglichkeit, ihre Studien auf Probando einzustellen, um passende Proband:innen zu finden. Diese Plattform bildet das Herzstück eines ganzheitlichen Ökosystems für klinische Studien. Das neueste Tool des Unternehmens heißt ProbandoPay, ein Bezahlsystem für die einfache Abwicklung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Reisekosten. Probando ist inzwischen in 16 Sprachen verfügbar.

„Möglichkeiten im arabischen Raum sind enorm“

Mit der Expansion will Probando nun einen neuen Meilenstein erreichen. „Die Möglichkeiten im arabischen Raum sind enorm. Die Geschwindigkeit, mit der hier Dinge umgesetzt und neu gedacht werden, sind imponierend“, sagt Matthias Ruhri, Co-Geschäftsführer des Scale-ups. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Teilnahme an der Arab Health 2024 und dem positiven Feedback, das wir erhalten haben. Dadurch konnten wir die Sichtbarkeit unserer Plattform erhöhen und Potenziale am internationalen Markt erkennen. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur medizinischen Forschung zu leisten und die Gesundheitsbranche weltweit voranzubringen“, so der andere Co-Geschäftsführer Manuel Leal Garcia.

Vor allem die Märkte in Indien, Saudi-Arabien und im Oman würden aktuell spannende Entwicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen bieten. Denn dort finden zahlreiche Studien statt, die die Plattform fördern und unterstützen möchte.