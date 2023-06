PUSH Ventures: Startup-Fonds mit Rückenwind

Nach jahrelanger Erfahrung als „einfacher“ Investor ­startete PUSH Ventures im ­vergangenen Jahr einen ersten großen und ­registrierten Investment-Fonds. Lukas Püspök und Laurenz Simbruner, die beiden Partner hinter dem VC, ­konnten den Fonds mit etwas mehr als 20 Millionen Euro auffüllen. Investiert werden soll in Health- sowie ­Climate-Startups — mit jeder Menge (familiären) Rückenwind.

Der Fokus auf Klima-Startups verwundert nicht, blickt doch gerade Familie Püspök auf jahrelange Projekte in diesem Sektor zurück: Seit 1997 beschäftigt sich das Familienunternehmen mit der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie. Vor mehr als 20 Jahren begann die Geschichte mit der Entwicklung und Errichtung eines der ersten Windparks im Burgenland. Über zwei Jahrzehnte später setzt die nächste Generation die nächsten Schritte, gemeinsam mit Laurenz Simbruner und Investment-Manager David Aigner. Cornerstone-Investor:innen sind neben dem Familienunternehmen Püspök, RPG Capital, der aws Venture Fonds, Business Angel Hansi Hansmann sowie die mySugr-Gründer und Themis-Gründer Erich Tauber.

„Gemeinsam fantastische Unternehmen ermöglichen“

Push Ventures fokussiert auf Pre-Seed- und Seed-Startups im DACH-Raum, eben mit Fokus auf Health- und Climate-Themen. „Wir glauben, dass die Megatrends Health und Climate-Tech unabhängig von der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen intakt sind“, erklärte Simbruner bereits kurz nach dem Start des Fonds. PUSH Ventures plane langfristig: „Wir glauben, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt zu investieren, weil die Exits erst in sieben bis zehn Jahren stattfinden sollen, und wir gehen davon aus, dass Technologie und Digitalisierung nicht an Bedeutung verlieren werden.“ Der Glaube daran ist jedenfalls da: „Wir sind felsenfest davon überzeugt, dass gute Gründer:innen einen signifikanten Beitrag in den Bereichen Health & Future of the Planet leisten können, wenn sie Risikokapital erhalten. Unser Ziel ist es, gemeinsam fantastische Unternehmen zu ermöglichen und unseren Beitrag zu leisten. Gerade der Fokusbereich Energie/Klima ist aktueller denn je.“

Breit gefächertes Portfolio

Das Portfolio des Fonds spricht eine entsprechende Sprache, wenngleich es ein deutliches Übergewicht von Startups mit Health-Fokus gibt: mySugr, 9am.health, &BAM oder Zense kümmern sich allesamt um gesundheitliche Belange, ebenso wie myclubs (Fitness) oder Blub Blub (Sprachtherapie für Kinder). Abgerundet wird das Portfolio von Tech- und Climate-Startups, aber auch Künstliche Intelligenz spielt eine größere Rolle, etwa bei Mostly AI oder Exscienta.

Anyline als mögliches Unicorn

Nicht vergessen darf man auch Anyline, das die Gründer als eines der kommenden Unicorns betrachten. Die gewählte Strategie scheint also aufzugehen: „Auch wenn es blöd klingt, unsere beiden Fokusbereiche sind in echten Megatrends unterwegs“, erklärt Simbruner. „Wir glauben, dass im Gesundheitsbereich vor allem noch sehr viel ‚Consumerization‘ passieren wird und generell Digitalisierung und viel mehr KI Einzug halten wird. Dadurch kann das Thema ‚Personalisierung der Gesundheit‘ auf ein anderes Niveau kommen“, hoffen die beiden Partner. Ähnliches gilt laut Püspök für das zweite große Standbein des Fonds: „Im Klima-Bereich tut sich so wahnsinnig viel, da werden bestimmt noch sehr viel neue Geschäftsmodelle entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ganz wichtig sind hier die Themen Energy Transition, Food & Agriculture, Industry & Manufacturing, Mobility und auch sehr stark Built Environment.“

Wer nun eine Idee hat, ist bei PUSH Ventures natürlich gerne gesehen – und muss zu Beginn auch gar nicht viel mitbringen: „Wir wünschen uns eine gute Mischung von Team, Tech und Traction“, meinen Püspök und Simbruner. Nur einen Cap Table soll es noch nicht geben, also keine verstreuten Eigentumsanteile, „weil schwieriger zu reparieren“. Dafür eilt der ROI auch nicht: „Wir sind geduldig“, lächelt Püspök, der es ja wissen muss – jahrelange Tradition entsteht schließlich auch nicht an einem Tag.

PUSH Ventures

Fonds-Größe: rund 50 Millionen Euro

Gründer & Partner: Lukas Püspök & Laurenz Simbruner

Portfolio-Größe: 25 Unternehmen

Portfolio-Einhörner: anyline, 9amHealth, Exscientia

Ticket-Größen: – Pre-Seed: 100-300k, – Seed: 500k-1m

Verticals / Suchfelder: Health & Future of the planet

Pitch-Deck-Einreichung: office@push.ventures

