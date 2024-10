Reddit ist zum ersten Mal profitabel – fast 100 Mio. tägliche User

Reddit hat zum ersten Mal einen Gewinn erwirtschaftet, berichtet The Verge. Im Rahmen der am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal meldete das Unternehmen einen Gewinn von 29,9 Millionen Dollar bei einem Umsatz von 348,4 Millionen Dollar – eine Steigerung von 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen war in seiner fast 20-jährigen Geschichte noch nie profitabel. Seit dem Börsengang im März hat die Plattform im ersten Quartal 575 Millionen Dollar verloren, konnte diesen Verlust aber im letzten Quartal auf 10 Millionen Dollar reduzieren und schreibt nun endlich schwarze Zahlen.

AI-Funktionen führen zu User-Zuwachs

Die Plattform wuchs in den letzten Monaten auf 97,2 Millionen tägliche Nutzer:innen an, was einen Anstieg von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet. Laut Reddit überschritt diese Zahl an einigen Tagen im Quartal die 100-Millionen-Grenze. Die Werbeeinnahmen stiegen auf 315,1 Millionen Dollar, während „andere“ Einnahmen 33,2 Millionen Dollar erreichten. Letztere seien auf Datenlizenzvereinbarungen zurückzuführen, die zu Beginn dieses Jahres unterzeichnet wurden. Sowohl Google als auch OpenAI haben mit dem Unternehmen Verträge geschlossen, um ihre KI-Modelle auf den Beiträgen der Plattform zu trainieren.

In einem Brief an die Aktionäre führte Steve Huffman, CEO von Reddit, den jüngsten Anstieg der Nutzerzahlen auf die KI-gestützte Übersetzungsfunktion der Plattform zurück. Die Plattform hatte letztes Jahr damit begonnen, Beiträge ins Französische übersetzen zu lassen, bevor man die Funktion auf Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Deutsch erweiterte. Jetzt sagt Huffman, dass sich die Übersetzung bis 2025 auf über 30 Länder ausweiten soll.

Reddit verspricht einfachere Suchfunktionen

„Der Einfluss von Reddit nimmt im gesamten Internet weiter zu“, schrieb Huffman. Die Plattform arbeitet nun auch daran, ihre Suchfunktion „einfacher und intuitiver“ zu gestalten. Seit dem Börsengang hat die Plattform eine Reihe von Änderungen vorgenommen, um mehr Einnahmen zu generieren. Dazu gehören Werbeverträge mit professionellen Sportligen, die Verbesserung der „ask me anything“-Posts und ein hartes Vorgehen gegen Web-Crawler, die versuchen, die Inhalte zu scrapen. Huffman hat sogar die Idee erwogen, Nutzer:innen die Möglichkeit zu geben, kostenpflichtige Subreddits zu erstellen. Er hat auch Maßnahmen gegen Proteste auf der Seite eingeführt.