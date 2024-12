Relai: Bitcoin-App sammelt 12 Mio. Dollar für europäische Expansion ein

Die Schweizer-Bitcoin App Relai hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar erhalten. Sie wurde 2020 von Julian Liniger und Adem Bilican mit dem Ansatz gegründet, eine der einfachsten Plattformen für Investitionen in Bitcoin in Europa zu sein.

Series-A für Europa-Expansion

Relai ist eine reine Bitcoin-App und ermöglicht den Kauf, Verkauf sowie die Selbstverwahrung von Bitcoin (BTC). Nun wurde der Abschluss der Series-A-Runde verkündet, bei der 12 Millionen Dollar für die Europa-Expansion eingesammelt wurden. Als Lead-Investor steuerte der Bitcoin Only VC “Ego Death Capital“ 4 Millionen Dollar bei. Die restlichen acht Millionen stammen von “Plan B Bitcoin Fund“, “Timechain“ und der “Solit Group“.

Nächster Schritt: MiCA-Lizenz

Laut Liniger und Bilican soll die Finanzierung außerdem genutzt werden, um unter dem neuen Markets in Crypto Assets Regime (MICA) lizenziert zu werden. MiCA ist ein EU-weites Regulierungsrahmenwerk, das den Kryptomarkt standardisieren und regulieren soll und wird ab 2025 vollständig in Kraft treten. Es legt Regeln für Unternehmen und ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen fest.

Eine Lizenz nach MiCA wäre notwendig, um auch in Zukunft legal in der EU zu operieren und Kund:innen Sicherheit sowie regulatorische Konformität zu garantieren. Relai kann zwar bereits in der EU operieren, muss sich aber an die jeweiligen nationalen Vorschriften der Länder halten.

Mehr 400.000 Downloads

Relai soll nach eigenen Angaben bereits mehr als 400.000 Downloads verzeichnen und möchte sich vor allem durch eine einfache Bedienung von der Konkurrenz abheben. Es sei möglich, in der App Bitcoins ohne Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung zu kaufen und zu verkaufen.

„Trotz der schwierigen Marktbedingungen war unsere Finanzierungsrunde stark überzeichnet. Dieses frische Kapital wird unser Wachstum massiv beschleunigen und unsere Mission unterstützen, Millionen von Europäer:innen über Bitcoin aufzuklären und an Bord zu holen“, so Julian Liniger, Mitgründer und Relai-CEO.