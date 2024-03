Ripple Labs: US-Börsenaufsicht soll 2 Milliarden Dollar einfordern

Schon seit dem Jahr 2020 befinden sich die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und das Krypto-Unternehmen Ripple in einem heftigen Rechtsstreit. Nun sagte der Leiter der Rechtsabteilung des Fintechs laut Decrypt, dass die SEC gegen Ripple eine Strafe in Höhe von 2 Milliarden Dollar verhängen will. Stuart Alderoty sagte am Montag auf Twitter, dass die oberste Regulierungsbehörde die Strafe am Dienstag bei einem Richter beantragen wird.

Ripple kritisiert SEC

Alderoty meint, dass die Aufsichtsbehörde „mit Aussagen handelt, die falsch, falsch charakterisiert und darauf ausgelegt sind, in die Irre zu führen“ und behauptet, die Aufsichtsbehörde wolle „Ripple – und die gesamte Branche – bestrafen und einschüchtern.“ Die SEC hat das Fintech-Unternehmen noch 2022 mit einer 1,3-Milliarden-Dollar-Klage belegt. Der Vorwurf lautet, dass Ripple nicht registrierte Wertpapiere in Form von XRP verkauft hat, der mittlerweile sechstgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Letztes Jahr erzielte Ripple jedoch einen Teilsieg vor Gericht gegen die SEC, als ein Richter entschied, dass programmatische Verkäufe von XRP an Kleinanleger:innen nicht als Wertpapiere zu betrachten sind. Obwohl der Richter sagte, dass Verträge für institutionelle Verkäufe im Wert von 728 Millionen US-Dollar nicht registrierte Wertpapierverkäufe darstellten, interpretierten Investoren und Ripple Labs das Teilurteil als einen Sieg für die breitere Kryptoindustrie.

Rechtsstreit seit 2020

Der Rechtsstreit ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die SEC lehnte eine weitere Stellungnahme ab. Letzten Monat bezeichnete der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, die SEC als „sehr feindselig“ und fügte hinzu, dass der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler, eine „politische Belastung“ sei und dass seine Art der Regulierung der Kryptoindustrie nicht funktioniere.

Ripple ist nur eines der vielen Unternehmen, die die SEC in den letzten Jahren ins Visier genommen hat. Die Finanzaufsichtsbehörde hat große US-Kryptobörsen und Kreditgeber mit Klagen überzogen und behauptet, dass sie wiederholt nicht registrierte Wertpapiere in Form von digitalen Token vertrieben haben.