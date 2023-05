ROCKETS holt langjährige Mitarbeiterin in die Geschäftsführung

Seit vier Jahren gehört die gebürtige Oberösterreicherin Pia Vejnik zum erweiterten Management. Nun wird sie, zusammen mit den beiden Gründern Wolfgang Deutschmann und Peter Garber-Schmidt, das Crowdinvesting-Unternehmen ROCKETS leiten. In ihrer neuen Position als Geschäftsführerin möchte sie sich auf die strategische Weiterentwicklung der neu aufgestellten Marke konzentrieren und sich, wie sie stark betont, besonders dafür einsetzen, die finanzielle Bildung von Frauen zu fördern.

35 Expert:innen, über 40 000 Investor:innen und 1 neue Geschäftsführung

Mit 35 Expert:innen und einer Crowd von über 40 000 Investor:innen bietet ROCKETS eine breite Palette an Finanzierungslösungen für frische Ideen aus Österreich und Deutschland. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Graz hat seit der Gründung insgesamt 176 Millionen Euro investiert und mehr als 59 Millionen Euro an die Crowd ausbezahlt. In jüngster Zeit scheint der Crowdinvesting-Anbieter aus Graz verstärkt in seine Modernisierung und Weiterentwicklung zu investieren. Im vergangenen Herbst wurde nämlich eine umfassende Überarbeitung der Plattform durchgeführt. Dabei wurden die drei Marken GREEN ROCKET, HOME ROCKET und LION ROCKET unter dem neuen Rebranding ROCKETS zusammengeführt. Im Mai folgen weitere erfreuliche Nachrichten, die intern womöglich niemanden überrascht haben, da die nun neue Geschäftsführerin Pia Vejnik den gesamten Rebranding-Prozess ohnehin federführend begleitet hat.

„Weiterentwicklung auf allen Ebenen wird bei ROCKETS seit jeher großgeschrieben – den Kurs werden wir auch in den kommenden Jahren fortsetzen. 2022 haben wir mit der Fusionierung unserer drei Plattformen zu einer bereits die Basis geschaffen und liefern seither unserer Crowd die Möglichkeit, auf einer Plattform ein breites Angebot für die optimale Diversifizierung des persönlichen Crowdinvesting-Portfolios zu bieten. Auch 2023 wird es spannende Neuerungen für unsere Crowd geben!“, verrät sie Trending Topics im Interview.

Jahrelange Top-Performance trägt Früchte

„Pia ist im Laufe der Jahre buchstäblich mit dem Unternehmen mitgewachsen und kennt alle Abläufe und Feinheiten in- und auswendig. Durch ihren Einsatz und strategischen Weitblick ist sie zu einer unserer engsten Vertrauten geworden. Aufgrund ihrer jahrelangen Top-Performance war es für uns ein logischer Schritt, sie in die Geschäftsführung zu holen und mit ihr ROCKETS weiter zu gestalten“, so die ROCKETS-Geschäftsführer Peter Garber-Schmidt und Wolfgang Deutschmann.

Im Jahr 2015 stieß sie zu ROCKETS, als das Unternehmen noch mit seiner ersten Plattform GREEN ROCKET als Startup auf dem österreichischen Crowdinvesting-Markt vertreten war. Sie erinnert sich: „Ich habe mich 2015 ganz klassisch für eine ausgeschriebene Stelle beworben – damals noch als Teilzeitkraft während des Studiums. ROCKETS – bzw. damals noch GREEN ROCKET – kannte ich bereits, da ich mich schon für Crowdinvesting interessierte, als es noch in den Kinderschuhen steckte“.

Durch ihre umfangreichen Tätigkeiten in verschiedenen Abteilungen trug sie nach und nach wesentlich zur Weiterentwicklung von ROCKETS bei. Ab 2016 übernahm Vejnik diverse Führungspositionen, darunter als Campaign Managerin, Teamleiterin des Campaign Managements und ab 2019 als Head of Communications, der größten Abteilung des Unternehmens.

Financial Education für Frauen als persönliches Anliegen

Durch ihre Beteiligung an über 330 erfolgreichen Crowdinvesting-Projekten hat sich Vejnik, laut Garber-Schmidt und Deutschmann, im Laufe der Jahre zu einer Expertin auf dem Gebiet des Crowdinvestings entwickelt.

Was zukünftige Projekte betrifft, bekräftigt sie, dass es ihr Herzensanliegen sei, Frauen in Zukunft die Bedeutung geeigneter Anlageoptionen zu vermitteln. Sie ist der Ansicht, dass hierfür eine umfassendere Aufklärung notwendig ist. Sie sieht es als persönliche Verantwortung, dieser Herausforderung in ihrer neuen Rolle gerecht zu werden. Dazu sagt sie außerdem: „Der Frauen-Anteil unserer Crowd wächst stetig, vor allem in den vergangenen Jahren waren viele Frauen unter den Neuzugängen. Er ist aber immer noch viel geringer als jener der Männer . Da ist noch viel Potential vorhanden. Unsere Umfragen zeigen, dass Frauen zudem ihr Wissen im Bereich Veranlagung als geringer einschätzen. Hier möchten wir als ROCKETS auch ansetzen, Unsicherheiten ausräumen und mit Themen zu Financial Education Aufklärarbeit leisten“.

„Ich freue mich sehr über diese Wertschätzung. Mein Dank gilt dem gesamten Team, das meine Arbeit bereichert und mit dem Kampagnen wunderbar dynamisch und innovativ umzusetzen sind. Das ist der ROCKETS-Spirit, den ich so sehr liebe. Danken möchte ich außerdem Wolfgang und Peter, die mir stets das Vertrauen und den Raum gegeben haben, mich einzubringen, Herausforderungen anzunehmen und dabei zu wachsen“, meint sie zum neuen Lebensabschnitt.