SC Austria Lustenau gewinnt Neoh als Sponsor

Das heimische Food-Tech Neoh ist ab sofort Brustsponsor des österreichischen Fußball-Bundeligisten SC Austria Lustenau. Das Scale-up, das für seine zuckerfreien Schokoriegel und andere Süßigkeiten bekannt ist, betreut nun auch das Blutglukose-Tracking des Vorarlberger Vereins. Derzeit kämpft der SC Austria Lustenau gegen den Abstieg aus der Bundesliga an. In den ersten zwölf Spielen hat der Klub nur drei Punkte erreicht. Am Samstag spielt der Verein bereits mit dem Neoh-Logo auf der Brust auswärts bei Austria Wien um den ersten Saisonsieg.

Neoh hilft Verein bei Blutzucker-Tracking

Neoh soll auch einen Teil dazu beitragen, den SC Austria Lustenau in die sportlich richtige Richtung zu schicken. Das Unternehmen beschäftigt sich seit mehr als zwölf Jahren mit der Analyse von Lebensmitteln und deren Auswirkung auf Blutzucker und Insulinspiegel. Diese Expertise soll nun auch die Leistung des Vorarlberger Klubs positiv beeinflussen.

„Das detaillierte Tracking der Blutzuckerkurven eröffnet eine komplett neue Welt. Bei genauer Steuerung fühlt man sich fitter, man schläft besser und man verspürt deutlich weniger Leistungsschwankungen beim Wettkampf. Die Anwendung ist relativ einfach und wir entwickeln diese gemeinsam weiter, um sie für Spitzensportler optimal einsetzen zu können. Die Ergebnisse sind beeindruckend“, so Neoh-Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller.

SC Austria Lustenau kämpft gegen Abstieg

Die zugrundeliegende Forschungsarbeit hat das Scale-up mit Profisportlern wie Philipp Hosiner von Austria Wien, der auch Neoh-Investor ist, durchgeführt. Für den SC Austria Lustenau kommt die Kooperation gerade richtig, denn die Vorarlberger benötigen in dieser Phase der Saison sportlich jeden Prozentpunkt, um im zweiten Jahr nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga die Klasse halten zu können.

„Neoh will im Westen seine Bekanntheit steigern, und wir freuen uns, gemeinsam an den Erfolgen beider Parteien arbeiten zu dürfen. Die Gespräche haben sich sofort richtig angefühlt und wir können mit unserem Verein eine tolle Plattform im Breitensport No. 1 bieten“, meint Patrick Schuchter, Marketingvorstand bei Austria Lustenau. Die Zusammenarbeit gilt vorerst bis Sommer 2024. Im Anschluss besitzt NEOH die Option, ab der Saison 2024/25 als Hauptsponsor zu fungieren.