Schrumpfende US-Wirtschaft: Q1-Zahlen lassen Aktien und Krypto-Assets fallen

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 um 0,3 Prozent geschrumpft, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Dies stellt die erste Kontraktion seit drei Jahren dar und deutet auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin, die bereits vor dem Inkrafttreten der höchsten Zölle einsetzte. Einen direkten Zusammenhang mit den Trump-Zöllen bzw. seiner Wirtschaftspolitik scheint es keinen zu geben, die Zölle wurden erst später angekündigt. Jedoch kann sich der US-Präsident derzeit nicht mit gelungenen ersten 100 Tagen schmücken.

Als Hauptgründe für den wirtschaftlichen Rückgang nannte das US-Handelsministerium einen Anstieg der Importe sowie einen Rückgang der Staatsausgaben. DOGE rund um Elon Musk hat viel daran gesetzt, US-Behörden zusammen zu kürzen. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Unterschied zum Vorquartal, in dem noch ein Wachstum von 2,4 Prozent verzeichnet wurde.

Aktien- wie auch Krypto-Kurse reagierten negativ auf die Nachrichten zur schrumpfenden US-Wirtschaft im ersten Quartal 2025. Krypto-Assets gaben am Mittwoch zwischen 1 und 5 Prozent nach, auch die wichtigen US-Leitindizes Dow Jones, S&P500 und Nasdaq 100 schrumpften nach Handelsbeginn sichtlich:

Differenzierte Betrachtung zeigt gemischte Signale

Trotz der negativen Gesamtentwicklung zeigen einige Wirtschaftsindikatoren ein nuancierteres Bild. Die realen Endverkäufe an private inländische Käufer – ein Kernmaß, das Konsumausgaben sowie Unternehmens- und Wohnungsbauinvestitionen umfasst – stiegen im letzten Quartal um 3 Prozent, was auf eine gewisse zugrunde liegende Dynamik in der Wirtschaft hindeutet, wenn volatile Faktoren wie der Handel ausgenommen werden.

Die privaten Konsumausgaben stiegen im ersten Quartal mit einer annualisierten Rate von 1,8 Prozent, was einen Rückgang gegenüber der Rate von 4 Prozent im vorherigen Dreimonatszeitraum darstellt. Dies ist hauptsächlich auf eine Zurückhaltung bei den Ausgaben für Waren zurückzuführen, die nur um 0,5 Prozent zunahmen, verglichen mit 6,2 Prozent im letzten Quartal 2024. Winterstürme und kalifornische Waldbrände im Januar könnten zu dieser Entwicklung beigetragen haben.

Die Unternehmensinvestitionen erholten sich hingegen im ersten Quartal, mit einem deutlichen Anstieg der Ausgaben für Ausrüstung, was möglicherweise auf Versuche zurückzuführen ist, den zu erwartenden Zöllen zuvorzukommen.

Handelsspannungen als Einflussfaktor

Die BIP-Daten decken den Zeitraum von Januar bis März ab, wobei die Handelsspannungen kurz darauf zunahmen. Im April verhängte die US-Regierung einen universellen Zoll von 10 Prozent, zusammen mit steilen Gegenzöllen, die später für 90 Tage ausgesetzt wurden. Zudem verschärfte die Regierung ihre Maßnahmen gegen chinesische Waren mit einer Abgabe von 145 Prozent, was zu Vergeltungsmaßnahmen führte und den Handel zwischen beiden Nationen stark einschränkte.

Die künftige wirtschaftliche Entwicklung dürfte maßgeblich von der Handelspolitik des Weißen Hauses abhängen. Zwar gibt es Anzeichen für eine gewisse Abschwächung des Ansatzes, mit Zollzugeständnissen für die Automobilindustrie und einige Elektronikprodukte, jedoch existiert kein klarer Weg für niedrigere Zölle, und die Signale bezüglich möglicher Handelsverhandlungen mit China sind widersprüchlich.