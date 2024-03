Semadox: Grazer PDF-Startup holt Investment von Cloud-Anbieter Timewarp

Wer schon mal händisch versucht hat, Daten ordentlich und brauchbar aus einem PDF herauszuholen, weiß, wie schwierig das sein kann. Hier setzt das Grazer Startup Semadox an und hat ein SaaS-Tool gebaut, dass PDFs wie Rechnungen, Bestellungen oder Lieferscheinen in Sekundenschnelle erfassen und die Daten daraus in ein ERP-System eines Unternehmens übertragen kann.

Nun holt sich Gründer Julian Rath einen sechsstelligen Betrag von Wiener Cloud-Spezialisten Timewarp. „Wir haben Semadox bisher ausschließlich über die ersten Umsätze unserer Kunden finanziert, waren bisher also “bootstrapped”. Wir haben uns Zeit gelassen mit dem ersten Investment, weil wir einen Investor wollten, der uns nicht nur Kapital gibt, sondern auch strategisch unterstützen kann. Mit dem Team von Michael Pambalk-Rieger, dem Gründer von TimeWarp, sind wir nun fündig geworden“, so Julian Rath, CEO und Founder von Semadox, in einer Aussendung.

Vertrieb soll gestärkt werden

Das frische Kapital soll vor allem in den Vertrieb investiert werden. „Wir haben als Cloud-Anbieter hunderte Kunden und wissen, wie herausfordernd Datenmanagement und -konsolidierung wegen der Heterogenität der Datenquellen in Geschäftsprozessen oft sein kann – allen Standards zum Trotz. Für dieses Problem ist Semadox die Lösung“, so Michael Pambalk-Rieger von Timewarp. Bestehende Kunden von Semadox sind etwa „Unser Lagerhaus“, der Büroartikel-Großhändler PBS oder Union Investment.

Timewarp hat sich 15 Prozent an Semadox gesichert und hat nun auch die Rolle eines strategischen Investors. Ebenfalls interessant bei Semadox ist folgende Personalie: Denn Bernhard Lehner, der vor mehreren Jahren startup300 mitgründete und noch die factory300 in der Linzer Tabakfabrik betreibt, ist ebenfalls bei Semadox an Bord gekommen und unterstützt mit Öffentlichkeitsarbeit.