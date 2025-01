Shield AI erreicht 5 Mrd. Dollar Bewertung und will Militärtechnologie neu definieren

Shield AI, ein auf KI-Technologie spezialisiertes Startup aus dem Silicon Valley, steht vor einem großen Meilenstein. Mit einer innovativen Software für autonome Flugzeuge und Drohnen plant das Unternehmen, seine Bewertung in einer neuen Finanzierungsrunde fast zu verdoppeln. Dabei sollen rund 200 Millionen Dollar von Investoren wie Palantir, Airbus und L3 Harris kommen.

Die nächste Generation militärischer Systeme

Die Entwicklungen bei Shield AI zeigen das wachsende Interesse von Investor:innen an innovativen Verteidigungstechnologien. Laut der Financial Times herrscht aktuell ein Wettlauf unter Kapitalanleger:innen: Viele von ihnen sollen stark an der Finanzierung von Unternehmen interessiert sein, die die nächste Generation militärischer Systeme entwickeln.

An der rund 200 Mio. Dollar schweren Finanzierungsrunde sollen sich neben Palantir, Airbus und L3 Harris auch Risikokapitalgeber wie Andreessen Horowitz, Point72 und Riot Ventures beteiligen. Noch vor einem Jahr wurde Shield AI mit 2,8 Milliarden Dollar bewertet – nun wird der Wert des Unternehmens auf 5 Milliarden geschätzt.

Silicon-Valley-Technologien für das Pentagon

Zudem dürften Investor:innen von den erhöhten Bundesausgaben für die nationale Sicherheit unter der neuen Regierung von Donald Trump profitieren. Pete Hegseth, Trumps bevorzugter Kandidat für das Verteidigungsministerium, hob laut der Financial Times hervor, wie wichtig es sei, die Waffenentwicklung durch Wettbewerb und Innovation voranzutreiben. Hegseth lobte das Silicon Valley, das „zum ersten Mal seit Generationen bereit, willens und fähig ist, seine besten Technologien dem Pentagon zu liefern“. Es handelt sich dabei um das Hauptquartier des US-Verteidigungsministeriums.

Geopolitische Spannungen verstärken Nachfrage

Ein weiterer Grund für die große Beliebtheit von Startups wie Shield AI sind die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie andere geopolitische Spannungen. Diese haben die Abhängigkeit von KI-Technologie für militärische Zwecke erhöht.

Im Fall von Shield AI wurde die „Hivemind“-Software entwickelt, die es Drohnen und Flugzeugen ermöglicht, ohne GPS, Kommunikation oder einen menschlichen Piloten zu fliegen. Die autonome Technologie wird von verschiedensten Unternehmen genutzt, darunter auch von der Verteidigungsindustrie, die die Software in ihre Flugzeuge integriert.

Neben Shield AI versuchen auch etwa Palantir und Anduril, zwei der größten US-Rüstungsunternehmen, größere Anteile am Verteidigungsbudget der US-Regierung zu erlangen. Dieses umfasst ein jährliches Budget in Höhe von 850 Milliarden Dollar.

Moderne KI-basierte US-Rüstungsunternehmen

versuchen zunehmend, sich von traditionellen Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin und Raytheon abzuheben. Gemeinsam bilden sie neue Partnerschaften und Konsortien, um Verteidigungsaufträge zu gewinnen. So haben etwa auch Palantir, SpaceX, Anduril und OpenAI in einigen Fällen ihre Technologien miteinander kombiniert, um die Entwicklung neuer militärischer Systeme zu beschleunigen.