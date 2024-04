Skeetoo: Natürlicher Gelsenschutz aus Salzburg

Kathrin Buchinger-Schlader und Daniela Gefahrt wollen mit ihrem Startup Skeetoo eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Gelsensprays anbieten. Ihre feste Duschseife verspricht nicht nur Schutz vor den kleinen Plagegeistern, sondern setzt auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Die Idee hinter Skeetoo

Mit über 50 verschiedenen Gelsenarten in Österreich ist der Bedarf an effektiven Abwehrmitteln groß. Buchinger-Schlader und Gefahrt, ehemalige Studienkolleginnen der FH Salzburg, beschlossen, dieser Herausforderung im Rahmen eines Studienprojekts entgegenzutreten. Die Idee zu Skeetoo entstand aus der Notwendigkeit, eine umweltfreundliche Lösung zu finden, die nicht nur wirksam ist, sondern auch die Haut schont und den Bedenken hinsichtlich herkömmlicher Chemikalien entgegenwirkt.

Vom Projekt zum Startup

Was als Prosecco-Frühstück und spontane Idee begann, entwickelte sich schnell zu einem Geschäftskonzept. Mit dem Namen Skeetoo, einer Kombination aus Skin und Mosquito, setzten die Gründerinnen den Fokus ganz auf Hautfreundlichkeit und Gelsenabwehr. Durch die Zusammenarbeit mit einem führenden Labor für Stechmückenforschung in Regensburg konnten sie die Wirksamkeit ihrer Seifen bestätigen und den Schritt in die Selbstständigkeit wagen.

Skeetoo hat aktuell festes Duschgel in zwei verschiedenen Duftrichtungen im Angebot: „Natürlich Fruchtig“ mit Grapefruit-Duft und „Belebend Frisch“ mit Minze-Aroma. Beide Varianten basieren auf natürlichen Inhaltsstoffen und ätherischen Ölen, die nicht nur vor Gelsen schützen, sondern auch ein angenehmes Duscherlebnis bieten sollen. Die Duschseifen gibt es auch in Reisegrößen. Der aktuelle Preis für die Alltagsgröße (100 Gramm) beträgt 4,99 Euro. Skeetoo ist vegan, plastik- und palmölfrei.

Die Gründerinnen planen, ihr Sortiment um weitere Kosmetikprodukte wie Bodylotion und Sonnencreme zu erweitern, um ihren Kund:innen eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Der Erfolg von Skeetoo basiert bisher auf Eigenkapital und einer ersten Förderung durch die FFG. Nun die Gründerinnen sind entschlossen, weiter zu wachsen und suchen aktiv nach Investor:innen, um ihre Vision einer natürlichen Gelsenabwehr weiter voranzutreiben.

Die Gründerinnen von Skeetoo treten am 16. April bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.