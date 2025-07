Skleo Health: Startup sammelt 3 Millionen Euro für KI-gestützte Augen-Screenings ein

Das Düsseldorfer HealthTech Skleo Health erhält eine Seed-Finanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro. Die 2024 gegründete Firma hat sich auf präventive Augenuntersuchungen spezialisiert – um künstliche Intelligenz mit medizinischer Validierung zu kombinieren. Die Finanzierungsrunde wird von Sanoptis, einem führenden europäischen Anbieter für Augenheilkunde, angeführt. Auch Frühphasen-Investor Antler ist beteiligt.

Skleo Health schließt Partnerschaften mit Optiker:innen und Apotheken, um niedrigschwellige und schnell zugängliche Augenuntersuchungen anzubieten. Der Screening-Prozess zur Prävention dauert nur sechs Minuten und findet weitestgehend ortsunabhängig statt. Die Ergebnisse werden anschließend durch eine CE-zertifizierte KI analysiert und von spezialisierten Augenärzt:innen medizinisch validiert. Über die eigene Plattform werden Patienten bei Bedarf direkt mit Fachärzt:innen verbunden, was einen nahtlosen Übergang von der Früherkennung zur Behandlung gewährleisten soll.

Millionen leiden unter spät erkannten Augenkrankheiten

In Deutschland leiden laut Skleo Health 9,7 Millionen Menschen an Augenerkrankungen wie grünem Star, diabetischer Retinopathie oder altersbedingter Makuladegeneration. Die durchschnittliche Wartezeit für Facharzttermine beträgt 56 Tage. Die Folge: 31 Prozent der Patient:innen werden zu spät behandelt.

„Jeden Tag in der Klinik erlebe ich die tiefgreifenden Auswirkungen von Diagnosen im Spätstadium, bei denen die Behandlungsmöglichkeiten oft begrenzt und die Ergebnisse ungewiss sind“, so Mitgründer Dr. Steffen E. Künzel. „Wir haben Skleo Health gegründet, um diese Realität grundlegend zu verändern.“ Das HealthTech will reaktive Behandlung durch proaktive Prävention ersetzen und so einen neuen Vorsorgestandard für die Augengesundheit etablieren.

Das Gründerteam vereint medizinische und unternehmerische Expertise: Künzel ist Augenarzt und forscht an der Charité in Berlin. Fabien Vogl bringt als Ingenieur mit MBA Erfahrung im Gesundheitswesen und in der Digitalisierung mit. Dr. Alex Hein ist Mathematiker und Ökonom mit Beratungshintergrund bei BCG.

Expansion und strategische Partnerschaft

Skleo Health ist bereits in den 50 größten Städten Deutschlands aktiv und hat Stand jetzt über 11.000 Menschen untersucht, wobei mehr als 3.000 Fälle mit medizinisch relevanten Befunden identifiziert wurden. Mit der neuen Finanzierung will das Unternehmen sein Partnernetzwerk ausbauen, um eine Kapazität von 30.000 Untersuchungen pro Monat zu erreichen. Parallel dazu entwickelt Skleo seine Plattform, die Patient:innen mit Augenärzt:innen verbindet, weiter.

Die strategische Partnerschaft mit Hauptinvestor Sanoptis ermöglicht Skleo eine schnelle Skalierung der eigenen Plattform und soll einen zuverlässigen Zugang zu hochwertiger Behandlung schaffen. Alan Poensgen, Partner bei Antler, zeigt sich überzeugt: „Skleo Health wird die Augenversorgung in Deutschland und ganz Europa radikal verbessern. Die Präzision und Geschwindigkeit, mit der Skleo Health ein Angebot entwickelt hat, das genau die Probleme von Patient:innen und Ärzt:innen adressiert, kann nur aus eigener Erfahrung kommen.“