SOL, ADA, MATIC: SEC-Klagen lösen Blutbad bei Krypto-Assets aus

Etwa fünf Tage, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC mit zwei dicken Klagen gegen die beiden größten Krypto-Exchanges Binance und Coinbase losgeschlagen hat, beginnen die Krypto-Märkte nun endlich hart zu korrigieren. Das Blutbad an den Märkten kostet der Krypto-Industrie mit einem Schlag etwa 63 Milliarden Dollar. Während Bitcoin und Ethereum weitgehend verschont bleiben von dem Crash, trifft es vor allem jene Token, die die Securities Exchanges Commission in den Klagen explizit als Wertpapiere bezeichnet hat.

So sind es vor allem die Token SOL (Solana), ADA (Cardano) und MATIC (Polygon), aber auch FIL (Filecoin), APT (Aptos), APE (Apecoin), Algorand (ALGO) und andere Altcoins, die herbe Verluste hinnehmen. Insgesamt sieht man, dass diese Krypto-Assets auf das Level nach dem Terra/LUNA-Crash Anfang Mai 2022 zurückfallen und nun drohen, auf das Tief nach dem FTX-Kollaps zu purzeln. Der Grund scheint klar: Kleine wie große Krypto-Investor:innen wollen die gefährlichen Token, die die SEC in ihren Klagen ins Visier genommen hat, offenbar loswerden.

Robinhood stoppt Handel mit ADA, SOL und MATIC

Die börsennotierte Trading-App Robinhood, die auch Krypto-Assets anbietet, hat bereits angekündigt, dass sie den Handel mit Solana (SOL), Polygon (MATIC) und Cardano (ADA) stoppen wird. „Die SEC hat behauptet, dass eine Reihe von Kryptowährungen, die auf diesen Plattformen gehandelt werden, nicht registrierte Wertpapiere sind, darunter drei, die derzeit auf Robinhood Crypto unterstützt werden“, heißt es seitens Robinhood. „Dies führte zu einer gewissen Ungewissheit in Bezug auf diese Assets, weshalb unser Team beschlossen hat, die Unterstützung für diese Anlagen einzustellen.“

Folgende Token haben innerhalb einer Woche ein Viertel bis ein Drittel ihres Werts verloren:

Solana (SOL): -31% in 7 Tagen

Cardano (ADA): -37%

Polygon (MATIC): -36,5%

BNB: -24%

SHIBA INU: -26%

Filecoin (FIL): -33%

Aptos (APT): -35%

Algorand (ALGO): -30,5%

Großinvestoren setzen Altcoins ab

Die Feststellungen der SEC in den Klagen gegen Binance und Coinbase sind hart für Altcoins: Denn die mächtige US-Behörde sieht sie als Wertpapiere an, die zugelassen hätten werden müssen, bevor sie auf den Markt kamen. Nun wurden diese mutmaßlich illegal von Börsen und Brokern an US-Bürger:innen verkauft, und das sorgt nun für Panikverkäufe. Auf Twitter wird bereits spekuliert, dass große Investor:innen wie Wintermute, Cumberland oder Jump sind von den Token in großen Mengen trennen wollen. Die Blockchain-Analysefirma Lookonchain hat bereits mehrere „Whales“ dabei erwischt, große Mengen an MATIC und SOL über zentrale wie auch dezentrale Exchanges abzuverkaufen.

Firmen bzw. Stiftungen hinter Solana und Cardano haben sich bereits geäußert und abgestritten, dass ADA- oder SOL-Token Wertpapiere seien. Das ist die (vorläufige) Liste an Tokens, die die SEC explizit als Wertpapiere bzw. Investment Contracts in den Klagen bezeichnet hat:

BNB (BNB)

Binance USD (BUSD)

Solana (SOL)

Cardano (ADA)

Polygon (MATIC)

Filecoin (FIL)

Cosmos Hub (ATOM)

The Sandbox (SAND)

Decentraland (MANA)

Algorand (ALGO)

Axie Infinity (AXS)

Coti (COTI)

Chiliz (CHZ)

Flow (FLOW)

Internet Computer (ICP)

NEAR Protocol

Voyager Token (VGX)

DASH

NEXO

Interessant dabei ist, dass Ethereum (ETH) nicht oder noch nicht genannt wurde; seit dem Umstieg auf Proof of Stake (PoS) gibt es auch Meinungen, dass ETH seither mehr wie ein Wertpapier funktioniert.