SPAR ICS geht mit neuen Standort in Wien auf Software-Talentejagd

GoStudent, Eversports, Prewave, refurbed, Cloudflight, Platomics, Geizhals – und jetzt auch Spar-ICS. Am Austria Campus im 2. Wiener Bezirk hat heute die IT-Unit der SPAR Österreich-Gruppe, SPAR-ICS, ihren neuen Wiener Standort eröffnet. Hier sollen künftig IT- und Software-Talente Apps und Co des Supermarktriesen mitentwickeln. „Wien ist der geeignete Standort, um Talente zu gewinnen“, so SPAR-Vorstand Markus Kaser bei der Pressekonferenz.

Denn: „IT ist der Kern“ des Unternehmens und nicht bloß eine Abteilung neben vielen anderen. Egal ob AI-Berechnungen für die Obstbestellungen, die Kunden-App mit mittlerweile 2,6 Mio. Usern oder elektronische Regaletiketten – Software durchdringt auch bei einem sehr stationären Business wie einer Handelskette mittlerweile alle Bereiche.

Am neuen Standort kümmern sich bereits 77 SPAR-ICS-Mitarbeiter:innen um das ganze Spektrum der Kern- und Supportprozesse der SPAR-Österreich-Gruppe. Geboten werden ihnen auf 1.200 Quadratmetern flexible Büro-, Meeting- und CoLab-Flächen zusätzlich will man sich mit Services wie Kinderbetreuung, Fitnessstudio, Restaurants und einem Hotel in der Nähe als attraktiver Arbeitgeber positionieren. „Wir wollen Speed bei der Digitalisierung aufnehmen und Talente gewinnen“, so Kaser.

Arbeiten an neuen Funktionen der SPAR-App

2018 hat SPAR ICS damit begonnen, IT-Mitarbeiter:innen in Salzburg, Wernberg (Kärnten) und Wien zu beschäftigen. Vom neuen Standort am Austria Campus arbeiten die IT-Teams nun auch remote zusammen. „Das Onboarding ist entscheidend für Mitarbeiter:innen an verschiedenen Standorten, besonders in Remote-Teams. Wir bieten jedem Neuzugang eine individuelle Learning Journey und wählen Ansprechpartner:innen sowie einen ‚ICS Buddy‘ aus. Durch die Welcome Days und die ICS Academy schaffen wir ein optimales Umfeld für einen erfolgreichen Start und die Einbindung in die SPAR-ICS“, so SPAR ICS-Geschäftsführer Andreas Kranabitl.

Thematisch wird am neuen Hub an einer Bandbreite an Themen gearbeitet – von Digital Retail über Data Science, Digital Marketing, Cloud & Mobil Computing, IT-Sicherheit, E-Commerce bis hin zu Big Data. Eines der Themen: Die SPAR-App, die vor rund einem Jahr gelauncht wurde. Diese wird von 2,6 Mio. Usern genutzt, um unter anderem Rabattmarken digital verwenden zu können. Die große Frage: Welche neuen Features könnte diese künftig bekommen? Spar-Chef Kaser hält sich bedeckt, über ungelegte Eier wolle man nicht sprechen. Neuigkeiten dazu soll es Anfang 2025 geben.