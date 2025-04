Bluesky führt blaue Haken ein

Die X-Alternative Bluesky hat ein neues Verifizierungssystem eingeführt, das „authentische und bedeutende Accounts“ mit dem bekannten blauen Haken kennzeichnet. Bisher gab es nur eine Domain-basierte Verifizierung auf der Plattform, über die etwa 270.000 Accounts ihre Identität bestätigt haben.

Die in einem Blogpost angekündigte Neuerung unterscheidet sich deutlich von der Konkurrenz. So ist bei Elon Musks X der blaue Haken mittlerweile käuflich zu erwerben. Bluesky setzt nun stattdessen auf ein zweistufiges System aus direkter Plattform-Verifizierung sowie sogenannten „Trusted Verifiers“ – sprich: Accounts, die Bluesky als vertrauenswürdig einstuft, können ebenfalls blaue Haken vergeben.

Das neue Trusted-Verifier-System

Der neue Ansatz, „Trusted Verifiers“ in den Verifizierungsprozess miteinzubinden, wurde bereits gestartet. Renommierte Medien wie die New York Times, The Athletic und Wired machen den Anfang und können bereits selbst Verifizierungen für ihre Journalist:innen und Mitarbeitenden vornehmen. Diese Verifikationen werden von Bluesky zusätzlich überprüft. „Trusted Verifiers“ sind durch einen speziell gezackten blauen Haken gekennzeichnet.

Im Gegensatz zu X, das mittlerweile Verifizierungen an ein Bezahlmodell gekoppelt hat, will Bluesky mit dem neuen Authentifizierungssystem „proaktiv“ und „benutzerfreundlich“ vorgehen. Die Option der bisherigen Domain-Verifizierung soll bestehen bleiben.

Bluesky hat nach eigenen Angaben aktuell 30 Millionen Nutzer:innen, Tendenz steigend. Die Einführung des neuen Systems erfolgt als Reaktion auf wachsende Probleme mit gefälschten Prominenten-Accounts. In der ersten Übergangsphase des Systems nimmt Bluesky keine direkten Verifizierungsanträge an, plant aber die Einführung eines Antragsformulars für „Notable Accounts“. Auch als „Trusted Verifier“ soll man sich künftig bewerben können, sobald sich das System stabilisiert hat.