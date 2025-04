Bitcoin springt zurück über 90.000 Dollar, Krypto-Stimmung wieder „neutral“

Es geht wieder aufwärts für Kryptowährungen: Nach sehr durchwachsenen Wochen in Folge der Zollpolitik von Donald Trump können Krypto-Assets durch die Bank wieder Zugewinne vorweisen. Bitcoin als Marktführer hat am frühen Abend des Dienstag wieder die wichtige Marke von 90.000 Dollar übersprungen, kann ein Plus von etwa 4% in 24 Stunden vorweisen.

Auch bei Altcoins wie Ethereum (+6%), Dogecoin (+7%), Avalanche (+6,6%) oder SUI (+10%) gibt es frischen Rückenwind nach den Schlappen der Vorwochen. Gepaart wird der Aufwind von den regulären Aktienmärkten, die am Dienstag deutlich ins Plus drehten – Apple, Tesla oder Amazon wuchsen am Dienstag stattliche 4 bis 6 Prozent.

Die Hintergründe: An der Spitze der US-Börsenaufsicht SEC ist der Krypto-freundliche Paul Atkins angelobt worden, währenddessen tobt ein offener Machtkampf zwischen US-Präsident Donald Trump (pocht auf Zinssenkungen) und Fed-Chef Jerome Powell (will Zinsen wegen Inflationsgefahr nicht senken). Das hat am Dienstag offenbar positive Auswirkungen auf die Kurse von Krypto-Assets wie auch US-Aktien.

Krypto-Markt Kernwerte: