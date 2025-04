SelectUSA Summit 2025: Investitionschancen in den USA für österreichische Unternehmen

Die US-Botschaft lädt zur Teilnahme am SelectUSA Investment Summit 2025 ein, der vom 11. bis 15. Mai in Maryland stattfinden wird. Die prestigeträchtige Veranstaltung bietet österreichischen Unternehmen eine Plattform, um ihre Geschäftsmöglichkeiten im US-amerikanischen Markt zu erweitern. Interessierte können sich bis 1. Mai online registrieren.

Der Summit, organisiert vom US-Handelsministerium, präsentiert sich als umfassende Networking- und Informationsveranstaltung. Mit über 5.000 erwarteten Teilnehmer:innen, darunter mehr als 2.500 internationalen Unternehmen aus über 90 Ländern, soll das Event auch die österreichisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen stärken.

Wirtschaftliche Bedeutung und Chancen

Die USA sind der zweitwichtigste Exportmarkt für Österreich, mit einer seit über zwei Jahrzehnten wachsenden Handelsbilanz. Österreichische Direktinvestitionen in den USA erreichen mittlerweile einen beachtlichen Wert von 17 Milliarden Euro. Auf Basis dieser Zahlen lässt sich Potenzial für weitere Geschäftsentwicklungen erkennen.

Michael Zettel, Präsident der American Chamber of Commerce in Österreich, erklärt: „In einem Jahr, das von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt ist, bietet der US-Markt umfassende Wachstums- und Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen.“ Im vergangenen Jahr nahmen 21 österreichische Unternehmen am SelectUSA Summit teil und generierten Investitionen von über 20 Millionen US-Dollar.

„Der US-Markt zeichnet sich durch ein dynamisches Umfeld für Innovation und Wachstum aus. SelectUSA fördert Direktinvestitionen, und die neue Regierung unterstützt FDI (Ausländische Direktinvestitionen) besonders durch Programme wie den U.S. Investment Accelerator, der am 31. März von Präsident Trump angekündigt wurde“, sagt Ken Walsh, Senior Commercial Officer der US-Botschaft in Wien, und fügt hinzu: „Wir laden alle interessierten österreichischen Unternehmen ein, ihre Optionen auf dem US-Markt zu erkunden und die richtigen Kontakte zu knüpfen.“

Was bietet der SelectUSA Investment Summit?

Der Summit beinhaltet über 100 Bildungssitzungen zur US-Handels- und Investitionspolitik, eine umfangreiche Ausstellungshalle sowie individuelle Beratungsmöglichkeiten. Teilnehmer:innen können direkte Kontakte zu Wirtschaftsförderungsorganisationen aus allen US-Bundesstaaten herstellen. Auch US-Handelsminister Howard Lutnick wird vor Ort sein.

Interessierte österreichische Unternehmen können sich bis zum 1. Mai 2025 für das Event in Maryland anmelden. Die US-Botschaft in Wien bietet dabei aktive Unterstützung an. „Der Summit ist ein „One-Stop-Shop“, um Geschäftsmöglichkeiten und Expansionspotenziale in den USA zu erkunden“, so Andrea Wimpissinger, Projektleiterin von SelectUSA 2025 bei der US-Botschaft in Österreich. Sie wird die österreichische Delegation zum SelectUSA Investment Summit 2025 begleiten. Seit der Gründung von SelectUSA im Jahr 2007 wurden Investitionen von fast drei Milliarden Dollar aus Österreich getätigt