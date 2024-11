„Europa und die USA sind dazu verdammt, zu kooperieren“

Als ich mich mit Severin Zugmayer, Gründer von New Renaissance Ventures, und Oliver Holle, CEO und Mitgründer von Speedinvest, am CultTech Sumit in Wien zum Interview zusammengesetzt habe, da war Donald Trump noch nicht gewählt. Klar war uns im Gespräch aber trotzdem, dass sich die Zeiten für Tech, Startups und Investments in Europa stark ändern. Und auch, dass der große Faktor China dafür sorgen wird, dass die USA und Europa mit oder ohne Trump dafür sorgen wird, dass weiter kooperiert wird. Die Themen im Podcast:

CultTech als besondere Stärke Europas

Große Fonds vs. kleine VCs

Lage für Startups der nächsten Generation

Die neue Rolle des Mittleren Osten

Transatlantische Beziehungen

AI zwischen USA und EU

USA vs. China

DefenseTech & Ukrainekrieg



