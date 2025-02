START Vienna: Startup-Netzwerk für Studierende kommt von St. Gallen nach Wien

Österreich hat ein neues, kostenloses Entrepreneurship- und Innovationsnetzwerk für Studierende: START – 1996 an der Universität St. Gallen gegründet, hat es sich rasch vergrößert und jetzt auch in Wien seine Zelte aufgeschlagen. Im Mittelpunkt steht „die Förderung einer Gemeinschaft von engagierten, rebellischen Innovator:innen“.

Die Zielgruppe: Studierende mit Interesse an Entrepreneurship

START ist ein weltweites Netzwerk mit lokalen Communities in ganz Europa und Lateinamerika. „Seit drei Monaten arbeiten wir daran, START auch in Wien aufzubauen. Wir haben im Dezember unser Kick-Off-Event veranstaltet, eine Pitching Competition mit über 120 Gästen. Ab sofort können sich Studierende in Wien bewerben, um ein aktives Mitglied bei START Vienna zu werden“, so Simon Fuhrbach, Vice President von START Vienna.

Das Ziel: Studierende aus allen Studiengängen Wiens – von Universitäten oder Fachhochschulen – mit Interesse an Entrepreneurship zusammenzubringen, um ihre Ideen in erfolgreiche Unternehmen zu verwandeln. Diverse Startup-Events in Wien sind ebenfalls geplant.

Vienna Pitching Competition

Bereits im Dezember 2024 fand die Vienna Pitching Competition in der WU Executive Academy für Frühphasen-Startups statt. Den Sieg holte OptaRay Photonics mit einer neuartigen Infrarot-Technologie. In der Jury waren Speedinvest, i5 Growth-Investor:innen und eine Vertreterin des WU Gründungszentrums.

Das Startup OptaRay Photonics zieht ins Viertelfinale von Europas größtem studentischen Entrepreneurship-Event, dem START Summit in St. Gallen im März 2025, ein. Dort gibt es die Chance, 10.000 CHF zu gewinnen. Das Early-Stage-Startup-Event findet dieses Jahr vom 20. bis 21. März statt und zieht laut Fuhrbach jährlich über 7.000 Gäste an.

START habe bereits erfolgreiche Unternehmen hervorgebracht – etwa Trade Republic oder Flixbus, so Fuhrbach. Insgesamt umfasse das Netzwerk mehr als 500 aktive Mitglieder und rund 1.000 Alumni.

Bewerbungsphase bei START Vienna

Die Recruitingphase habe bereits begonnen: Vom 1. Februar bis 8. März will START Vienna Bewerbungen annehmen – Vorerfahrung sei nicht erforderlich. Im Fokus würden Motivation und die Frage stehen, wie man sich einbringen möchte. Nach einer Vorauswahl folgen kurze Interviews, um die Bewerber:innen besser kennenzulernen. Wer überzeugt, wird Teil eines von sechs Departments (z. B. Events, Finance, Marketing) und soll in etwa 5 Stunden pro Woche in die Weiterentwicklung des Netzwerks investieren. Das Engagement eröffne Chancen für Praktika, den Berufseinstieg oder die Investorensuche nach dem Studium.

START Vienna: Pläne für 2025

Das nächste Großprojekt des Non-Profit-Vereins sei ein Sprint, bei dem innerhalb von zwei Monaten in einem kleinen Team ein Minimum Viable Product (MVP) gebaut werden soll. Unterstützt würden die Studierenden dabei durch verschiedene Workshops und Mentor:innen. Im Verlauf des Jahres sei außerdem ein größerer Hackathon und eine Kursreihe über die Basics der Arbeit eines Venture-Capital-Fonds geplant.

„Mit START Vienna schaffen wir einen österreichischen Ableger des weltweiten Netzwerks von START Global, um Unternehmertum in Wien so früh wie möglich zu fördern. Unser Ziel ist es, talentierte Startup-Interessierte verschiedenster Fachrichtungen zusammenzubringen, um Wien zu einem der attraktivsten Standorte für Gründer:innen in Europa zu entwickeln“, so Fuhrbach abschließend.