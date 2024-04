Startschuss: Ladestationen für Österreichs Hotels

Die Elektromobilität im österreichischen Tourismussektor wächst durch die Kooperation zwischen Verkehrsbuero Hospitality und Verbund. Die Partnerschaft, die die Förderung der Elektromobilität forciert, wurde heute mit der Eröffnung des ersten Lade-Standortes am Parkplatz des Austria Trend Hotel Schloss Wilhelminenberg offiziell besiegelt.

Die neue Ladeinfrastruktur am Schloss Wilhelminenberg umfasst 10 AC-Ladepunkte mit 11 kW Leistung, die seit Januar 2024 in Betrieb sind. Dies ist jedoch nur der Startschuss, denn bis Ende 2024 planen die Partner die Ausstattung von weiteren elf Hotelstandorten in ganz Österreich mit insgesamt 66 Ladepunkten. Diese werden sich in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck befinden. Die Installation erfolgt durch die Verbund-Tochtergesellschaft Smatrics.

Ein Ladepunkt kommt laut Martin Wagner, Geschäftsführer der Verbund Energy4Business GmbH, auf etwa 4.000 bis 5.000 Euro. Die Investitionssumme dürfte also etwas über 300.000 Euro liegen. Aktuell sind drei Prozent aller PKWs in Österreich batterieelektrisch betrieben und es gibt 22.000 öffentliche Ladepunkte.

Gemeinsam für Komfort und Nachhaltigkeit

Das Geschäftsmodell sieht vor, dass Hotelbetreiber:innen die Flächen zur Verfügung stellen, während Verbund für die Errichtung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur verantwortlich ist. Gäste können mit ihren Ladekarten zu den SMATRICS-Tarifen oder den Tarifen ihrer eigenen Karten laden. Die Abrechnung erfolgt direkt über die Ladekarten oder alternativ per Kreditkarte.

Besonders wichtig ist allen Beteiligten, dass die Ladestationen nicht nur für Hotelgäste, sondern für die ganze Bevölkerung, also auch für Anrainer:innen und Ausflügler:innen, einen Mehrwert bieten sollen. Vonseiten der Hotelbetreibenden freut man sich auch auf zusätzliche Gäste im Café, die so ganz entspannt die Ladezeit überbrücken können.

Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender des VERKEHRSBUEROs, lobt die „schönste Ladestation Wiens“ und betont die Bedeutung dieses Schrittes für die Branche: „Damit setzen wir als erste Hotelgruppe in Österreich einen wegweisenden Schritt für zukunftsorientierte Mobilitätslösungen im heimischen Tourismus und stärken die Branche in ihrem Einsatz für ressourceneffizientes und nachhaltiges Reisen.“

Eine Vision für die Zukunft

Michael Kröger, Geschäftsführer von Verkehrsbuero Hospitality, lobt die Kooperation: „Mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur bieten wir unseren Gästen nachhaltige Mobilitätslösungen und höchsten Komfort während ihres Aufenthalts sowie bei der An- und Abreise. Besonders freut es mich, dass alle Ladestationen auch für das öffentliche Laden und damit auch der Nachbarschaft unserer Hotels zur Verfügung stehen werden.“

Die Kooperation zwischen Verkehrsbuero Hospitality und Verbund will nicht nur eine nachhaltigere Zukunft für den Tourismussektor versprechen, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Etablierung der Elektromobilität in Österreich beitragen. Alle Beteiligten sind überzeugt, dass sie als Unternehmen nur dann attraktiv bleiben, wenn sie in die Zukunft schauen. Verbund und Verkehrsbuero Hospitality wollen eine Vorreiterrolle einnehmen.

Auch mit PAYUCA hat Verbund bereits eine bestehende Kooperation. Gemeinsam statten sie Parkgaragen mit Lademöglichkeiten aus.