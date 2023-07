Studienergebnis: KI wird zur Kreativitätssteigerung genutzt

Um das Verhalten im Umgang mit visuellen Inhalten besser zu verstehen, hat Canva in Zusammenarbeit mit Ipsos 1.000 Personen in Österreich befragt. Demnach wird Künstliche Intelligenz unter anderem von 70 Prozent der Befragten als „ein Werkzeug zur Steigerung ihrer Kreativität“ angesehen. Dabei betrachtet sich mehr als die Hälfte ohnehin als kreativ.

Studie: Weit verbreitete Nutzung von Design-Tools

Gemäß der repräsentativen Online-Studie betrachten ganze 70 Prozent der befragten Österreicher:innen Künstliche Intelligenz als vielversprechenden Ansatz, um ihre Kreativität zu steigern. Interessant ist auch, dass sich über 60 Prozent der Befragten dabei schon als kreative Menschen einschätzen würden.

“Die Umfrage bestätigt uns nicht nur die hohe Wertschätzung für Design in Österreich, sondern auch die bereits weit verbreitete Nutzung von Design-Tools und das Interesse an KI. Wir verfolgen weiterhin unsere Mission, jedem die Möglichkeit zum Gestalten zu geben und die Studie bestätigt uns, dass der Markt für unsere All-in-One-Plattform in Österreich wie auch in ganz Europa noch weiter wachsen wird”, sagt Duncan Clark, Canva’s European Lead.

Die Wertschätzung für Design scheint tatsächlich ein bedeutender Faktor in Österreich zu sein. Eine klare Mehrheit von 84 Prozent wünscht sich sogar eine frühzeitige Designausbildung und ist der Meinung, dass Design als Fach in Schulen unterrichtet werden sollte. 90 Prozent stimmen zu, dass der Einsatz von visuellen Elementen in der Kommunikation effektiver ist als Text allein.

Motor, der die Zukunft der visuellen Kommunikation gestalten wird

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung von KI-Tools als potenziellen Weg, um kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Das österreichische KI-Expert:innenteam Kaleido in Wien, das Teil von Canva ist, hat eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Canva gespielt.

Seit der Übernahme von Kaleido im Jahr 2021 hat Canva das Team und dessen innovative Technologie erfolgreich integriert. Mit über 75 Expert:innen arbeitet Canva weiter daran, international noch leistungsfähiger zu werden. Eine der beliebtesten Funktionen von Canva, das Entfernen von Hintergründen, basiert beispielsweise auf der Technologie von Kaleido.

“Canva erweitert seit vielen Jahren die Grenzen der visuellen KI. Gerade die Übernahme des in Österreich ansässigen Startups Kaleido im Jahr 2021 belegt dieses starke Engagement. Der Wiener Standort von Canva wird von einigen der talentiertesten Technolog:innen der Region betrieben und konzentriert sich stark auf die generativen KI- und Computer Vision-Bemühungen des Unternehmens. Es dient als Motor, der die Zukunft der visuellen Kommunikation gestalten wird“, sagt Alex Brix, Canvas Head of Operations Europe.