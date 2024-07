Supaso: Kühlverpackungs-Startup eröffnet neuen Produktionsstandort

Das steirische Startup Supaso, das Kühlverpackungen für Lebensmittel von Plastik befreiet, hat einen neuen Produktionsstandort eröffnet. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Clima-Super hat die Jungfirma das Areal des ehemaligen Obstgroßhändlers Fandler im steirischen Löffelbach revitalisiert. Am 28. Juni 2024 wurde der Abschluss der umfangreichen Bauarbeiten mit über 300 Partnern und Freunden gefeiert. „Die neuen Räumlichkeiten bieten unseren beiden Unternehmen Platz zum Wachsen“, so Supaso-Geschäftsführer Georg Lackner.

Leerstehendes Betriebsgelände saniert

Unter den Glückwünschenden war auch die steirische Landesrätin für Wirtschaft, Barbara Eibinger-Miedl. „Die Steiermark ist europaweit bekannt für ihr Green Tech Valley. Die Umwandlung eines bestehenden Gebäudestands und Einführung neuer Produktionstechnologien, wo aus Altem etwas Neues geschaffen wird, sind Sinnbild für die Innovationskraft unserer Region“, so Eibinger-Miedl während der Eröffnungszeremonie.

In Zusammenarbeit mit der Familie Lackner haben Supaso und Clima-Super rund 3.000 Quadratmeter des 4.000 Quadratmeter großen Betriebsgeländes, das seit 2020 nach dem Pensionsantritt des Vorbesitzers Friedrich Fandler leer gestanden hatte, umbauen und sanieren lassen. Mit einer Investition von mehr als drei Millionen Euro zeigt Supaso nach eigenen Angaben seine Entschlossenheit und sein Vertrauen in das eigene Wachstum. „Das zeigt, dass wir an uns glauben“, so Fabian Gems, einer der beiden Geschäftsführer.

Clima-Super auch am Standort ansässig

Supaso haben Georg Lackner, Fabian Gems und Mario Maier im Jahr 2021 gegründet. Der Firmensitz befindet sich seit Herbst 2023 in Löffelbach in der Umgebung von Hartberg, nachdem das Unternehmen zuvor im Ökopark ansässig war. Mittlerweile beschäftigt Supaso elf Mitarbeiter:innen. Das Jungunternehmen hat sich auf nachhaltige Isolierverpackungen aus recyceltem Altpapier spezialisiert, deren Aufbau und Herstellungsprozess in Österreich patentiert sind. Über das Europäische Patentamt strebt das Startup den Schutz in 17 europäischen Ländern an. Sie haben bereits mehr als 200 Kunden in zehn Ländern gewonnen.

Neben dem Startup ist auch der Zellulosedämmstoff-Spezialist Clima-Super am neuen Standort in Löffelbach ansässig. Bisher hatte Supaso auf einen regionalen Partner zur Herstellung des Zellulosedämmstoffs für ihre Inlays zurückgegriffen, ab Spätsommer will man die Produktion jedoch selbst übernehmen. Clima-Super wird hochwertige Isoliermaterialien für Supaso und die Bauindustrie produzieren. Das soll die Unabhängigkeit und Effizienz weiter erhöhen.

Supaso hat ambitionierte Zukunftspläne

Für die Zukunft haben die beiden Geschäftsführer, Georg Lackner und Fabian Gems, zahlreiche Pläne. Im Sommer will man eine weitere Maschine zur Inlay-Produktion in Betrieb nehmen. Anfang nächsten Jahres plant das Startup die Herstellung von Akustikpaneelen zur Schalldämmung im Innenbereich. Zudem arbeitet Supaso gemeinsam mit europäischen Partnern an Verpackungslösungen für stoßempfindliche und zerbrechliche Waren. Langfristig plant die Jungfirma, ein „Machine-as-a-service“-Geschäftsmodell anzubieten, bei dem sie Produktionsmaschinen für Großkunden fertigt, damit diese eigenständig Zellulosedämmstoff und Inlays herstellen können.