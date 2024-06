Susanne Rosenauer: „Ich helfe Frauen, wieder mehr Balance in ihr Leben zu bringen“

Susanne Rosenauer ist überzeugt, dass Veränderung der Schlüssel zum persönlichen Wachstum ist. Dies prägt ihre Arbeit und ihre Philosophie. Sie bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, von Aromatouch-Behandlungen bis hin zur Zyklusbalance, die auf Wissen und Wohlbefinden basieren. Als Expertin für Selbstfürsorge und Persönlichkeitsentwicklung schöpft sie aus über zwei Jahrzehnten Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die menschliche Natur. Susanne Rosenauer hat mit unserem Startup Interviewer gesprochen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Susanne Rosenauer: Ich bin Einzelunternehmerin in Sachen Balance und Frauengesundheit.

Wer ist im Gründungsteam?

Nur ich alleine.

Was ist die Geschichte hinter dem Startup? Wie und warum habt ihr angefangen?

Mein persönliches Leben lang beschäftigen mich immer wieder die Themen Frauengesundheit und Selbstfürsorge. Durch meine Sozialpädagogikausbildung habe ich zum ersten Mal Methoden zur Verbesserung dieser sammeln dürfen. 2021 habe ich dann mit den ersten Frauenkreisen begonnen. Ich dachte mir einfach, dass ich keine Lust mehr auf diesen dauerhaften Konkurrenzkampf zwischen Frauen habe. Durch ständige Fortbildungen und Eigenstudien durfte ich dann viel Wissen und Erfahrungen zum Thema Zyklusachtsamkeit entwickeln, und so ist dieses Thema mehr oder weniger auf mich zugekommen.

2023 habe ich meine Festanstellung gekündigt und war zum ersten Mal in meinem Leben so mutig, einfach mal zu springen und zu machen. Dank der Unterstützung des Unternehmensgründungsprogramms des AMS konnte ich letztes Jahr meinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen. Ich darf jetzt Frauen helfen, wieder mehr Balance und Gleichgewicht in ihr Leben zu bringen, sowohl mental als auch körperlich, und der Schlüssel zu allem ist das Wissen über den weiblichen Zyklus.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Mein USP ist definitiv meine humorvolle und authentische Art und Weise, viele Themen unverblümt anzusprechen und nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit beginnt diese Reise meistens damit, dass man selbst durch viele körperliche und emotionale Themen gehen musste, um dort hinzukommen, wo man jetzt ist. Dabei integriere ich meine Lebenserfahrungen in meine Arbeit und verbinde sie mit meinem Fachwissen, um meine Teilnehmerinnen bestmöglich zu unterstützen. Zudem habe ich mittlerweile ein tolles Netzwerk an Kolleginnen, die in ihren Bereichen ebenfalls Expertinnen sind.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Da ich im Bereich Energetik unterwegs bin, habe ich meine energetische Ausbildung, meine Aromatouch-Ausbildung und meine Sozialpädagogikausbildung kombiniert, um ein bestmögliches Ergebnis bei der Aromatouch-Technik zu erzielen, die ich in meiner Praxis in Vöcklabruck anbiete. Im Backoffice erledige ich derzeit noch alles alleine, vom Erstellen und Warten der Homepage bis hin zum Erstellen von Rechnungen und dem Versenden von Angeboten. Bei mir kommt alles aus meiner Hand.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Meine Zielgruppe erreiche ich über diverse Kanäle. Einerseits über meinen Instagram-Account @susanne.rosenauer, andererseits über Werbung in Printmedien, Kooperationen und meine Teilnahme an vielen Netzwerktreffen und Veranstaltungen. Zu mir kommen Frauen zwischen Anfang 20 und Ende 50, die in ihrem Leben feststellen, dass sie immer wieder in ähnliche Themenfelder geraten, die sich nach einer Auszeit sehnen oder mehr über ihren Zyklus erfahren möchten. Sie streben nach mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Bisher wurde alles aus Eigenmitteln finanziert. Durch einige Kooperationen ergeben sich jedoch gute Möglichkeiten, diese Kosten im Rahmen zu halten. Ich bin definitiv weiterhin offen für Investor:innen und weitere Kooperationen.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Einerseits biete ich Einzeltermine in meiner Praxis an, andererseits organisiere ich Gruppentermine und Workshops. Mein Buch, das ich letztes Jahr geschrieben habe, ist ebenfalls im Handel erhältlich, und die von mir verwendeten ätherischen Öle können bei mir erworben werden. Derzeit liegt der Fokus darauf, einen festen Kundenstamm aufzubauen, um weitere Veranstaltungen anbieten zu können.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Bald steht das Release einer großartigen Kooperation aus verschiedenen Fachbereichen wie Marketing, Fotografie und meinem Zykluswissen auf dem Plan. Darauf freuen wir uns schon sehr. Im Herbst gibt es dann zwei Lesungen mit meinem Buch und auch schon eine Vorschau auf mein zweites Buch, das entweder dieses oder nächstes Jahr erscheinen wird. Ansonsten gibt es bereits erste Anfragen für Vorträge und Veranstaltungen im Herbst.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Es ist wichtig, sich bei verschiedenen Veranstaltungen gut auszutauschen und zu vernetzen. Gerade als Gründerin sitzt man oft alleine zuhause und verliert leicht den Überblick. Der Austausch mit Unternehmer:innen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind oder bereits negative Erfahrungen gemacht haben, ist hierbei Gold wert.

