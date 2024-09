Taylor Swift unterstützt Kamala Harris, weil Trump Fake-AI-Bilder verbreitete

Es ist möglicehrweise wahlentscheidend, was in der Nacht auf Mittwoch in den USA passiert ist: Denn kurz nach Ende der TV-Debatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump meldete sich der aktuell größte Popstar der Welt zu Wort. Via ihrem Instagram-Account mit 283 Millionen Followern hat Swift bekannt gegeben, im Wahlkampf die demokratische Kandidatin und aktuelle US-Vizepräsidentin Kamala Harris zu unterstützen.

Dazu bewegt haben soll sie eine Aktion von Donald Trump. Denn dieser (bzw. sein Wahlkampf-Team) hat vor einiger Zeit gefälschte, AI-generierte Bilder auf seiner eigenen Social Media-Plattform Truth Social dazu genutzt, um Nutzer:innen den Eindruck zu geben, dass Taylor Swift und ihre „Swifties“ genannten Fans ihn unterstützen würden. Die Falschinfos flogen schnell auf, da die Fake-Bilder teilweise sehr einfach als AI-generierte Bilder zu erkennen waren.

„Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass auf der Website von Donald Trump KI veröffentlicht wurde, in der ich seine Präsidentschaftskandidatur fälschlicherweise unterstütze. Das hat meine Ängste in Bezug auf KI und die Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen geweckt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss. Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, ist die Wahrheit“, so Swift über Trumps Aktion.

„Von Ruhe und nicht von Chaos geleitet“

Und weiter: „Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für Kamala Harris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Kämpfer brauchen, der sie vertritt. Ich halte sie für eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden. Ich war so ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten Tim Walz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt.“

Swift, die durch ihre Erfolge zur Milliardärin wurde und Millionen Menschen in den USA und weltweit mit ihrer Musik, aber auch den Botshaften in ihren Texten erreicht, nahm letztlich die wichtige TV-Debatte als Anlass, sich zum US-Wahlkampf zu äußern – darauf hofften die Demokraten schon länger. Nachdem Harris als Kandidatin festgelegt wurde, zog sie schnell in den Umfragen an Trump vorbei, aber in den letzten Tagen zeigten neue Umfragen überraschend, dass wieder Trump vorne liegt. Dementsprechend kann die Mobilisierung von Wähler:innen über prominente Unterstützer:innen wie Swift das Zünglein an der Waage sein.

„Ich habe die Debatte heute Abend gesehen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich über die anstehenden Fragen und die Positionen der Kandidaten zu den Themen, die Ihnen am wichtigsten sind, zu informieren. Als Wählerin vergewissere ich mich, dass ich alles, was ich über die vorgeschlagene Politik und die Pläne für dieses Land wissen kann, sehe und lese“, so Swift. Sie ermunterte ihre Follower auch, sich rasch zu den Wahlen registrieren zu lassen.

Swift gesellt sich nun zu einer Reihe von sehr prominenten und wohlhabenden Unterstützer:innen von Kamala Harris. In einer Grafik haben wir bereits veranschaulicht, welche Menschen es sind, die Harris unterstützen: