TechBBQ: Skandinaviens größte Startup-Konferenz startet, Trending Topics & newsrooms mittendrin

Die Konferenz-Saison ist zurück – und startet diesen Frühherbst unter anderem mit dem TechBBQ in Kopenhagen. Skandinaviens größte Technologie- und Startup-Konferenz findet 2025 unter dem Motto „Build to Matter“ statt und zieht von ihrem bisherigen Veranstaltungsort in das Bella Center Copenhagen um. Diese Expansion ermöglicht es der Konferenz, 9.000 bis 10.000 Teilnehmer im ersten Jahr zu empfangen, mit Plänen für ein weiteres Wachstum auf 11.000 bis 12.000 Teilnehmer in den kommenden Jahren.

Das diesjährige Thema „Build to Matter“ konzentriert sich auf Innovation mit Zweck, Widerstandsfähigkeit und Wirkung. Die Konferenz stellt fundamentale Fragen in den Mittelpunkt: Warum ist etwas wichtig? Wem dient es? Welche Auswirkungen wird es haben? Laut Kay Naomi Michelsen, Programmleiterin der TechBBQ, soll das Thema die Teilnehmer dazu herausfordern, „über Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit hinaus zu denken – zunächst mit Zweck zu schaffen.“

Trending Topics und newsrooms werden dieses Jahr erstmals an der TechBBQ-Konferenz teilnehmen und ausführlich über das Fokus-Thema AI mit einer Reihe von Interviews berichten. Besonders spannend werden u.a. Vertreter von Lovable, Silo AI und Runway, die über die neuesten Entwicklungen im KI-Bereich sprechen werden.

Internationale Expansion und Wachstum

Die TechBBQ hat seit ihren bescheidenen Anfängen im Jahr 2013 mit 300 Teilnehmern ein beträchtliches Wachstum verzeichnet. In den vergangenen drei Jahren stieg die Teilnehmerzahl kontinuierlich von 6.444 registrierten Ticketinhabern im Jahr 2022 auf 7.501 im Jahr 2023 und 8.056 im Jahr 2024. Die Konferenz wurde von Forbes als eines der „10 heißesten Startup-Events“ Europas bezeichnet.

Branchenübergreifende Expertise

Das Programm 2025 umfasst ein breites Spektrum von Sektoren, darunter Künstliche Intelligenz, Klimatechnologie, Gesundheitswesen, Fintech, Deep Tech, Web3 und synthetische Biologie. Pedro Granacha, Programmmanager der TechBBQ, betont, dass die Sprecherauswahl „eine kraftvolle Mischung aus globaler Vision, Grenztechnologie und nordischer Offenheit“ widerspiegelt.

Die Veranstaltung wird von der Dänischen Industriestiftung unterstützt und verfolgt das Ziel, Dänemark als globalen Knotenpunkt für Innovation und Wachstum zu etablieren. Die TechBBQ ist eine gemeinnützige Organisation, die sich ganzjährig der Förderung von Unternehmertum und Innovation widmet.

Speaker-Liste TechBBQ 2025: