Technikum Wien zeigt wie Unternehmen von Quantentechnologie profitieren können

Was einst Stoff für Hollywood-Filme war, hat mittlerweile einen Weg in die Welt der Hochschulen und Unternehmen gefunden. Eigentlich ist der Aufschwung von Quantenalgorithmen bereits in verschiedenen Branchen sichtbar. Wie auch in anderen Bereichen der IT ist hier die Cloud das Mittel der Wahl. Unternehmen wie IBM und Google stellen Quantencomputing-Cloudlösungen zur Verfügung. So können auf Abruf die Möglichkeiten eines Quantencomputers ausprobiert werden.

Kein Wunder, Quantencomputer können komplexe Optimierungsaufgaben deutlich effizienter lösen als herkömmliche binäre Rechner. Für Entscheidungsträger:innen könnte es dementsprechend zum Vorteil werden, früh zu verstehen, wie Quantentechnologie einen Unterschied im Unternehmenskontext bewirken kann, findet zumindest die FH Technikum Wien und lädt im Herbst zu einer Veranstaltung ein.

Braucht keine „Fast Follower“

Der weit verbreitete Glaube, dass Quantentechnologie erst in ferner Zukunft relevant sein wird, täuscht also. Bereits im Jahr 2007 wurde das erste System zur Quantenkryptografie auf den Markt gebracht, was klar auf eine zügige Entwicklung in diesem Bereich hindeutet. Expert:innen sind sich dabei einig, dass es in der Quantentechnologie-Branche keine „Fast Follower“ geben sollte, sondern jene, die Pionierarbeit leisten, entscheidende Marktvorteile erzielen können. Quantencomputer könnten durchaus eine revolutionäre Rolle bei Logistik, maschinellem Lernen sowie der Entdeckung neuer Wirkstoffe und Materialien spielen. Sie sollen herkömmliche Computer allerdings nicht einfach ersetzen, sondern zusätzlich verwendet werden.

Datensicherheit bereits gefährdet

Natürlich gibt es auch hier gewisse Schwachstellen: Quantentechnologie umfasst nicht nur Quantencomputer, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der Quantenkryptographie. Diese Technologie betrifft nahezu alle Branchen, da herkömmliche Verschlüsselungsmethoden durch leistungsstarke Quantencomputer leicht umgangen werden können. Auch wenn die Quantencomputer aktuell noch nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit für derartige Angriffe haben, ist die Sicherheit sensibler Daten bereits gefährdet. Informationen könnten dennoch bereits abgefangen und zu einem späteren Zeitpunkt entschlüsselt werden.

„Quantentechnologie – get quantum ready“

Die Technikum Wien Academy gilt als Weiterbildungs- und Digitalisierungs-Akademie der Fachhochschule Technikum Wien. Sie will am 12.10.2023 Lösungsansätze für Probleme wie diese genauer beleuchten. So lädt sie Interessierte zu einem eintägigen Praxisseminar unter dem Titel „Quantentechnologie – get quantum ready“ ein. Es richtet sich an Führungskräfte, Fachabteilungen sowie Berater:innen, die sich mit der Sicherheit von Unternehmensdaten und Optimierungsaufgaben beschäftigen. Vorkenntnisse im technischen Bereich sind dabei nicht zwingend erforderlich.

Die bevorstehende Veranstaltung der Technikum Wien Academy wird von Experte:innen geleitet, die im Bereich der theoretischen und angewandten Quantentechnologie tätig sind. Sie werden Einblicke in einige der drängendsten Fragen dieser Technologie liefern, darunter:

Was steckt wirklich hinter dem Hype um Quantencomputing?

Welche konkreten Chancen ergeben sich für Unternehmen, und wie gestaltet sich die finanzielle Seite?

Welche Risiken bestehen für Daten und Infrastruktur durch diese Technologie, und welche Lösungen gibt es, um diesen Herausforderungen zu begegnen?

