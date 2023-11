TEDxTUWien „Uncharted – Navigating the Frontiers of Knowledge”

Am Sonntag, den 10. Dezember, findet im Hauptgebäude der Technischen Universität Wien die TEDxTUWien statt. Über 350 Gäste werden erwartet und können sich auf ein ganztägiges und inspirierendes Programm freuen. Resttickets sind noch verfügbar und kosten zwischen 35 und 60 Euro.

Unter dem Motto „Uncharted – Navigating the Frontiers of Knowledge“ präsentieren zwölf Speaker:innen ihre Themen, begleitet von drei Top-Performances. Die Veranstaltung verspricht Inspiration und innovative Ideen aus den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Entwicklung sowie pures Entertainment.

Programm

Die erste Session mit dem Titel „The one where we explore the frontiers of the possible“ beginnt um 11 Uhr und bietet Insights von Kristina Pakhomchik, Martin Giesswein, Sabine Köszegi, Aleodor Tabarcea sowie eine Performance von Clit/Doris (Antonia Stabinger).

Nach einer Mittagspause schließt sich um ca. 14:15 Uhr die zweite Session mit dem Titel „The one where we imagine forging paths for the future“ an. Voträge von Aleix Comas Vives, Verena Ringler, Philipp Horner und Kosima Kovar werden mit derPerformance „KALTWIEN“ abgerundet.

In der dritten Session ab 17:00 Uhr mit dem Titel „The one where we venture far out there“ rückt das Scheinwerferlicht zum gebührenden Abschluss auf Ana Simic, Stefan Kreihsler, Julia Kruslin, Thomas Urbanek und eine Performance von Hayden Arp.

Let’s Mingle and Jingle!

Im Ausstellungs- und Activity-Bereich haben Gäste den ganzen Tag lang die Chance, bei den Ständen von zahlreichen Initiativen vorbeizuschauen und sich mit Unternehmen wie EFS Consulting, Wiener Stadtwerke, XRmacher, SpaceGate, das TU Wien Space Team, City Riddler, myflexbox, das TU Wien Racing Team, IAESTE, AustrianStartups, techwomen.io, Numy Foods, Teach For Austria, Alpbach Wien und MENSA Österreich auszutauschen.

Trending Topics wird ebenfalls mit einem Aussteller vor Ort sein, um dem AI-Tool Newsrooms.AI eine Bühne zu geben.

>>> hier gibt es noch Tickets <<<