TeleDoc: Telemedizin-Startup übernimmt Medikamenten-Lieferservice Pluz Care

Das Wiener Telemedizin-Startup TeleDoc übernimmt den Medikamenten-Lieferservice „Pluz Care“. Durch die Übernahme will das Startup den eigenen Kunden eine „nahtlose Verbindung zwischen ärztlicher Konsultation und Medikamentenlieferung“ anbieten.

Telemedizin und Medikamentenlieferung

Zusätzlich zur Erweiterung des Medikamentenlieferservices plane TeleDoc außerdem die Einführung von einem “Click-and-Collect”-Service. Diese neue Funktion soll es den Patienten ermöglichen, ihre Medikamente online zu bestellen und sie bequem in einer nahegelegenen Apotheke abzuholen. Langfristig will das Startup so eine „Quick Delivery Plattform“ für Medikamente schaffen und damit das eigene digitale Gesundheitsangebot ergänzen.

„Ein digitales Angebot muss es geben“

„Unsere Leistungen um weitere digitale Dienstleistungen im Gesundheitsbereich zu ergänzen war schon immer die Vision von TeleDoc“ sagt Florian Brandstetter, CEO und Co-Founder, und ergänzt: „Ein digitales Angebot im Krankheitsfall muss es in jedem Fall geben – nur so lösen wir die drängenden Personal- und Kostenfragen im Gesundheitssystem.“

TeleDoc ist laut eigener Aussage einer der führenden telemedizinischen Anbieter in Zentral- und Osteuropa mit Sitz in Wien. Der digitale Dienst bietet eine All-in-One-Lösung für die medizinische Beratung an. Pluz Care versprach zuletzt, Medikamente innerhalb von 60 Minuten mit dem Fahrrad direkt zu Kund:innen nach Hause zu liefern – künftig nun als Teil von TeleDoc.