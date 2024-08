Telegram bekommt eigenen App Store für Mini-Apps und Games

Mit den App Stores von Apple oder Google ist er sicher nicht vergleichbar, aber immerhin: Die Messaging-App Telegram hat einen neuen Mini App Store erhalten, damit seine nunmehr 950 Mio. User die kleinen Anwendungen (hauptsächlich Games) leichter finden können. Gelistet werden die Apps, die direkt innerhalb der Telegram-App funktionieren, in einem neuen Tab in der Suchfunktion – neben den anderen Tabs wie „Chats“ oder „Medien“.

Aktuell werden in den Tab etwa 30 Mini-Apps gelistet, die große Mehrheit davon sind Mini-Games, allen voran der Tap-to-Earn-Wahnsinn Hamster Kombat (Trending Topics berichtete). Daneben gibt es eine Reihe weiterer, sehr ähnlicher Spiele wie Notcoin, Catizen oder Major. Gemin ist ihnen, dass sie eigene Kryptowährungen haben, die wiederum auf der stark an Telegram gebundenen TON-Blockchain („The Open Network“) basieren. Damit sich die Mini-Apps auch schnell verbreiten können, lassen sie sich in „Stories“ an die eigenen Telegram-Kontakte verteilen.

Generell geht es Telegram-Gründer Pavel Durov immer mehr darum, seine User in Richtung Web3 zu lenken. Bei den Mini-Apps sind Krypto-Token ein essenzieller Baustein für die In-Game-Währungen; bei Hamster Kombat etwa kann man sich durch Display-Tappen HMSTR-Token verdienen, die später einmal auf Krypto-Exchanges handelbar sein sollen. Ein neuer Browser in der Telegram-App soll dann zusätzlich noch ermöglichen, dass man einfacher zu Web3-Anwendungen im Web kommt. Auch hier geht es am Ende darum, mehr User und Developer an TON zu gewöhnen.

TON ist eine kontroverse Sache. Ursprünglich plante Telegram einmal einen eigenen GRAM-Token, den die US-Börsenaufsicht SEC aber vor mehreren Jahren verboten hat. Später wechselte Telegram nach Dubai und kommunizierte, dass aus dem Telegram Open Network „The Open Network“ wird, mit dem Kürzel TON. Es soll sich um eine dezentralisierte Blockchain mit dem nativen Token Toncoin handeln, und unabhängig von Telegram laufen. De facto aber sind TON und Toincoin weiterhin stark an Telegram gebunden.