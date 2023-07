Tesla schafft nach Preissenkungen neuen Absatzrekord

Mit 466.140 ausgelieferten Fahrzeugen hat der führende E-Auto-Hersteller Tesla einen neuen Rekord geschafft. Die am Sonntag berichteten Zahlen für das zweite Quartal 2023 übertreffen das Vergleichsquartal von 2022 um satte 80 Prozent. Gleichzeitig laufen auch die Fabriken in den USA, Europa und Asien auch Hochtouren, insgesamt wurden fast 480.000 Neuwagen von Tesla in dem Zeitraum hergestellt.

Wo und welche Fahrzeuge genau produziert wurden, weist Tesla nicht aus. Man kann aber davon ausgehen, dass es vor allem das Elektro-SUV Model Y sowie das Model 3 sind, die so starke Absatzzahlen bewirken. Im ersten Quartal 2023 hat Tesla bereits 422.875 Autos verkauft. Geht das Jahr so weiter, dann könnte es der Hersteller mit Ende des Jahres auf 1,7 Millionen abgesetzte E-Autos und mehr schaffen.

Dass Tesla 2023 so starke Absatzzahlen vorzeigen kann, hat einen Grund. Denn wie berichtet hat der US-Hersteller Anfang 2023 ordentliche Preissenkungen in seinen Kernmärkten USA, Europa und China durchgeführt. In den Vereinigten Staaten sanken die Preise je nach Konfiguration um bis zu 20 Prozent, in Deutschland und Österreich bis zu 17 Prozent. Mit den Kampfpreisen hat Tesla das Jahr eingeleitet, in dem sehr viele Autohersteller neue Angriffe auf den Marktführer starteten.

Rennen um günstigere E-Modelle

Neben Polestar, Toyota, BMW, Kia oder Hyundai ist es vor allem der chinesische Autohersteller BYD, der stark in die westlichen Märkte drängt. Wie berichtet, wurde zuletzt mit dem Modell Dolphin ein E-Auto für weniger als 26.000 Euro (sofern die staatlichen Förderungen mit eingerechnet werden) in Österreich eingeführt. Auch wenn dieses Auto in Sachen Ausstattung und Reichweite deutliche Abstriche gegenüber einem Model 3 macht, ist es mit dem Preispunkt deutlich massentauglicher als viele andere E-Autos.

Tesla hingegen hat zwar immer wieder durchblicken lassen, ein kleineres, günstigere Model 2 bringen zu wollen, bisher gibt es außer Gerüchte aber keine Details dazu. Volkswagen hat seinen ID.2, der mit 450 km Reichweite mit einem Startpreis von weniger als 25.000 Euro kommen soll, für 2025 angekündigt.