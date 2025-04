Tiroler Wärmepumpen-Startup Lambda übernimmt deutschen Mitbewerber

Der Markt für Wärmepumpen boomt – und konsolidiert sich zusehends. Lambda aus Tirol von den beiden Gründern Florian Entleitner und Florian Fuchs ist einer der Treiber dieser Konsolidierung. Denn die Lambda Wärmepumpen GmbH hat das deutsche Unternehmen Energiereform aus Hessen komplett übernommen und steigt damit groß in den deutschen Markt ein.

„Die Integration von Energiereform ermöglicht es uns, unsere technologischen Innovationen noch schneller zum Kunden zu bringen – mit verbesserter Logistik und kurzen Reaktionszeiten im technischen Support“, heißt es seitens Entleitner und Fuchs. Ziel der Übernahme sei es, den steigenden Anforderungen im Bereich nachhaltiger Heiztechnologien gerecht zu werden.

Marke Energiereform bleibt erhalten

Die Übernahme findet in einem Umfeld statt, das durch wachsende regulatorische Vorgaben und eine steigende Nachfrage nach energieeffizienten Heizungslösungen geprägt ist. Beide Unternehmen bringen langjährige Erfahrung im Bereich der Wärmepumpentechnologie mit und ergänzen sich in ihren jeweiligen Kompetenzen.

Clemens Hill, bisheriger Geschäftsführer von Energiereform, behält seine Position und wird weiterhin die operative Leitung verantworten. Die Marke Energiereform bleibt erhalten, sodass bestehende Kundenbeziehungen und Serviceleistungen unverändert fortgeführt werden können. Vertragsverhältnisse und Ansprechpartner bleiben ebenfalls bestehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Aktuell ist am Markt zu beobachten, dass Player wie Enpal oder 1Komma5° am deutschen Markt sehr aggressiv ins Geschäft mit Wärmepumpen gehen, auch in Österreich gibt es mit Heizma ein Startup, das stark auf den Online-Vertrieb der Geräte setzt.

Logistik und Serviceoptimierung

Im Zuge der Integration wird das zentrale Lager in Hünfeld ausgebaut. Dies soll die Produktverfügbarkeit erhöhen und Lieferzeiten verkürzen. Gleichzeitig wird die Servicekoordination durch die Nutzung gemeinsamer Ressourcen effizienter gestaltet. Die neue Struktur soll technische Entwicklungen beschleunigen und interne Prozesse vereinfachen.

Durch die Bündelung der Kompetenzen beider Unternehmen entstehen Synergien, die eine bessere Positionierung im dynamischen Markt für klimafreundliche Heizlösungen ermöglichen. Die Übernahme zielt darauf ab, nachhaltiges Wachstum zu fördern und die Kundenbetreuung zu verbessern