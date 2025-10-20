Tractive bei „Allstars Awards 2025“ der Investmentfirma GP Bullhound ausgezeichnet

Die Investmentfirma GP Bullhound hat am 16. Oktober 2025 die Gewinner der Allstars Awards 2025 bekannt gegeben. Die Auszeichnungen würdigen herausragende Unternehmer, Investoren und Führungspersönlichkeiten im europäischen Technologiesektor.

Seit über zwei Jahrzehnten zeichnen die Allstars Awards Akteure aus, die das europäische Tech-Ökosystem prägen. Die diesjährige Verleihung umfasste 14 Kategorien und deckte damit verschiedene Bereiche der Technologiebranche ab.

Österreichischer Erfolg: Tractive ausgezeichnet

In der Kategorie „CSS Company of the Year“ konnte sich das österreichische Unternehmen Tractive durchsetzen. Tractive, ein Anbieter von GPS-Tracking-Lösungen für Haustiere, setzte sich damit gegen die Konkurrenz durch und erhielt die Auszeichnung als bestes Consumer Software & Services-Unternehmen des Jahres. Tractive erreichte dieses Jahr 100 Mio. Euro ARR und kaufte zudem einen US-amerikanischen Mitbewerber auf.

„Was für eine unglaubliche Ehre! Angesichts der herausragenden Nominierten bedeutet diese Anerkennung umso mehr.

Ein großes Dankeschön an alle Jurymitglieder, die für Tractive gestimmt haben, und vor allem an das großartige TrackPack-Team, das dies jeden Tag möglich macht. Eure Hingabe, Innovationskraft und Leidenschaft setzen wirklich Maßstäbe.

Harte Arbeit zahlt sich aus, und diese Auszeichnung gilt euch allen“, so CEO Michael Hurnaus in einem Statement.

Keynote und soziales Engagement

Die Veranstaltung wurde durch eine Keynote von Baroness Eliza Manningham-Buller, ehemalige Generaldirektorin des MI5 und frühere Vorsitzende des Wellcome Trust, bereichert. Sie sprach über Führung und Resilienz.

Die Allstars Awards unterstützen zudem die Wohltätigkeitsorganisation Working Options in Education, die jungen Menschen aus benachteiligten Regionen durch Entwicklung von Beschäftigungs- und Lebenskompetenzen hilft.

Die Veranstaltung wurde durch verschiedene Partner ermöglicht, darunter .Art, HSBC Innovation Banking, Liquidity, Marriott Harrison, Mishcon de Reya, Orrick, Paddle, Squire Patton Boggs und Wilson Sonsini.

Alle Gewinner der Allstars Awards 2025

Exit of the Year: Ventech

Entrepreneur of the Year: Martina King, formerly Featurespace

Growth & Buyout Fund of the Year: Verdane

Investor of the Year: Ed Lascelles, AlbionVC

VC of the Year: Ventech

Young Entrepreneur of the Year: Kamran Ansari, FluxWear

Allstar Company Challenge: Prolific

Software Company of the Year: Juro

ESG Company of the Year: xFarm

CSS Company of the Year: Tractive

Digital Advertising Company of the Year: Croud

Digital Transformation Company of the Year: CloudRock

Digital Innovation in Arts & Culture Award: Artcrush & WHATCLASS

Allstars Hall of Fame: Poppy Gustafsson, CBE