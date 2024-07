Trait: Berliner AI-Fitness-App sammelt eine Million Euro ein

Das Berliner Startup Trait, das mit einer AI-Trainings-App aufwartet, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde rund eine Million Euro von HTGF, dem Angelclub better ventures und weiteren Privatinvestoren erhalten. Das Funding unterstützt die weitere Entwicklung ihrer KI-Trainingsplattform, die ein personalisiertes und empathisches Trainingserlebnis für Laufsportler:innen bietet.

App soll so empathisch wie menschlicher Coach sein

Trait wurde von Raphael Jung und Matthias Ettrich gegründet. Seit 2021 firmierte das Jungunternehmen unter dem Namen „Twaiv“ und konzentrierte sich auf AI-generierte, adaptive Trainingspläne, bevor es im Juli 2024 unter dem heutigen Namen neu startete. Die grundsätzliche Mission ist jedoch die gleiche: Menschen dabei zu helfen, ihre individuellen Trainingsziele zu erreichen und ein nachhaltigeres, aktiveres und erfüllteres Leben zu führen.

„Mit Trait haben wir eine App entwickelt, die sich so empathisch und verständnisvoll verhält, wie es ein menschlicher Coach tun würde. Wir helfen Menschen, wieder Zugang zum Sport zu finden. Wir nutzen Sportwissenschaft und KI-Training und kombinieren diese mit sozialem ‚Füreinander Einstehen‘. Mit der Unterstützung des HTGF, ausgewählten Business Angels von better ventures sowie weiteren Privatinvestoren sind wir bereit, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen über ‚Fit sein‘ nachdenken“, sagt Raphael Jung, CEO des Startups.

Trait hat bislang starkes Wachstum verzeichnet

Das Herzstück des Startups ist der Wunsch, wissenschaftlich fundiertes Training mit einem Sinn für Gemeinschaft zu verbinden. Laut dem Teams scheitern Menschen an ihren Zielen nicht aufgrund fehlender Statistiken oder Trainingseinheiten, sondern weil es ihren Plänen entweder an Flexibilität mangelte oder sie nicht über ein Unterstützungsnetzwerk verfügten, wenn sie es brauchten. Diese Probleme will Trait mit seiner AI-Plattform lösen.

Nun hat die Jungfirma ihre Trainings-App für Laufsportler:innen relauncht. Die Vorgängerversion der App bot individualisierte Lauf-Trainingsplänen und einen virtuellen Coach. Damit hat das Startup nach eigenen Angaben ein beachtliches Wachstum erzielt – die Downloads stiegen jährlich um 178 Prozent. Die neue Version der App soll Läufer:innen noch passgenauer unterstützen.

Seed-Finanzierung soll mehr Wohlbefinden für Läufer:innen schaffen

Die Seed-Finanzierung soll es Trait ermöglichen, ihre Vision einer empathischen und adaptiven Trainingsumgebung zu verwirklichen. Diese Umgebung soll nicht nur auf Leistung, sondern auch auf das Wohlbefinden der Läufer:innen ausgerichtet sein. Die Gründer wollen mit ihrer App einen neuen Standard in der Branche setzen, indem sie die Bedeutung von menschlicher Interaktion und sozialer Unterstützung in den Vordergrund stellt.

Johannes Dierkes, Investment Manager beim HTGF: „Wir sind begeistert von der Vision und dem Ansatz von TRAIT, eine empathische und adaptive KI-Trainingsplattform für Sportler:innen zu schaffen, welche die Menschen nicht nur körperlich, sondern auch mental stärkt.“ Die neueste Version der App kann ab sofort kostenlos in den App-Stores für Android und iPhone heruntergeladen werden.