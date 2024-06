OpenHealth: Labordaten-Firma erhält 1,3 Mio. Dollar

OpenHealth Technologies, ein in Amsterdam ansässiges HealthTech-Startup, hat in einer Pre-Seed-Finanzierung 1,3 Millionen Dollar eingesammelt. Die Jungfirma hat sich auf die Harmonisierung, Interpretation und Analyse von Labordaten spezialisiert. Im Mai übernahm OpenHealth darüber hinaus den brasilianischen Wettbewerber Bludworks, um das Wachstum in Lateinamerika zu beschleunigen.

OpenHealth harmonisiert Labordaten und AI

Die aktuelle Runde wurde von YZR Capital angeführt und von Calm/Storm, Octopus Ventures, jFund sowie mehreren bekannten Business Angels aus dem HealthTech-Bereich begleitet, darunter Simon Krüger (Doctorlib, NewZapiens), Jörg Kriegsmann (Proteopath), Samanta DallAgnese, Carlos Ballarati und Emilio Püschmann (Amparo, Farmalisto).

OpenHealth Technologies ist eine Plattform für die Harmonisierung von Labordaten und medizinische AI. Mit einem B2B-Ansatz ermöglicht sie es der Gesundheitsbranche, Gesundheitsdaten zu erschließen, um die Behandlung von Patient:innen und die Gesundheitsprävention zu verbessern. Die Plattform soll dazu dienen, Laborergebnisse aus verschiedenen Quellen, Typen und Regionen zu analysieren und zu harmonisieren.

Gründung erst im vergangenen Jahr

Auf der Grundlage der Plattform können sich Unternehmen der Gesundheitsbranche über eine API verbinden, um strukturiert auf die Daten zuzugreifen und Einblicke, Visualisierungen und angereicherte Informationen zu erhalten. Diese Daten können sie dann in ihre Lösungen oder Angebote (als White-Label-Lösung) direkt an ihre Kunden (B2B2X) einbinden.

An den Start ging die Jungfirma erst im Jahr 2023, Gründer sind Gerrit Glass (N26, Formel Skin, finleap), Frederic Muench (Charité, ETH Zürich) und Frank Krueger (Baze). Neben dem Hauptsitz in Amsterdam hat das Jungunternehmen auch Büros in Berlin und São Paulo. Laut dem Unternehmen nutzen die Lösung, die erst vor wenigen Monaten auf den Markt ging, bereits mehrere Labors, Startups im Gesundheitsbereich, Krankenversicherer und der öffentliche Gesundheitssektor in Brasilien, Deutschland und den USA.