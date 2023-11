Plattform „endlich.“ bietet neuen Diplomlehrgang „Circular Economy Pioneer“ an

Die globale Wirtschaft tendiert verstärkt zu nachhaltigen Modellen. Aus diesem Grund führt „endlich.“, ein Unternehmen mit Fokus auf Unternehmensberatung, nun auch seinen Circular Economy Pioneer-Online-Diplomlehrgang ein. Dabei zeigt sich der Wille, nicht nur das eigene Dienstleistungsangebot zu erweitern, sondern auch Wissen und Bildung im Bereich der Kreislaufwirtschaft zu fördern.

Das Leitbild hinter „endlich.“

Co-Founderin und PhD-Kandidatin an der Leopold-Franzens-Universität, Anna Köhl, betont ihre jahrelange Auseinandersetzung mit dem Konzept der Kreislaufwirtschaft: „Ich beschäftige mich seit fast zehn Jahren mit Kreislaufwirtschaft, habe aber erst Anfang diesen Jahres endlich. gegründet.“ Wenig überraschend ist Circular Economy dem Unternehmen nach auch “das Wirtschaftsmodell der Zukunft“.

Die Wissensvermittlung basiert dabei auf drei grundlegenden Ansätzen: Inspire, Ideate und Explore.

Inspire: Die Grundlagen der Circular Economy werden durch Key-Notes, Talks und Coachings vermittelt. Ziel ist es, Menschen und Unternehmen für zirkuläres Denken zu sensibilisieren. Explore: Die Analyse des aktuellen Status Quo sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen sollen dazu dienen die Grundlagen für zukunftsfähige und zirkuläre Innovationen und Strategien zu identifizieren. Ideate: In diesem Schritt sollen gemeinsam zirkuläre Geschäftsmodelle, Produkte und Service-Ideen entwickelt werden. Die Intention liegt darin, innovative Lösungen zu schaffen, die überzeugender sind als bestehende Modelle.

Ein umfassender Blick hinter den Online-Diplomlehrgang

Der Online-Diplomlehrgang „Circular Economy Pioneer“ von „endlich.“ bietet einen tiefgreifenden Einblick in die Circular Economy. Dabei reicht das Themenspektrum von den Grundlagen bis hin zu spezifischen anwendungsorientierten Design- und Geschäftsmodellstrategien. Der Lehrgang richtet sich insbesondere an zukunftsorientierte Führungskräfte, Expert:innen in Nachhaltigkeit, Strategie und Innovation sowie an wirtschaftlich Interessierte. Die Teilnahme am Lehrgang setzt dabei jedoch keine spezifischen Vorkenntnisse voraus. Generelles wirtschaftswissenschaftliches Vorwissen seien aber von Vorteil.

Best Practices, praxisorientierte Tools und Methoden

Der Circular Economy Pioneer-Lehrgang will sich durch seine Praxisnähe auszeichnen. Er vermittelt Inhalte aus Wissenschaft und Praxis, setzt auf branchenübergreifende Best Practices und nutzt praxisorientierte Tools und Methoden. Das vollständige Online-Format erlaubt ein selbstgesteuertes Lernen und greift auf verschiedene Medien wie Texte, Hörbücher, Infografiken und Videos zurück. Das von „endlich.“ angebotene Programm will ein zeitlich flexibles und ortsunabhängiges Lernen ermöglichen. Nach der Zahlung der Teilnahmegebühr von 1.1.09 Euro ehalten Teilnehmer:innen sechs Monate Zugang zur Lernplattform.

Die Lehrinhalte im Überblick

Der Lehrgang führt von den Grundlagen der Linear- zur Circularwirtschaft, behandelt Circular Design, Geschäftsmodelle, Ökosysteme, bis hin zu förderlichen Rahmenbedingungen. Erfolgreiche Absolvent:innen erhalten ein Diplom, das ihre Grundkenntnisse in der Circular Economy und die eben genannten fünf Ansatzebenen der zirkulären Transformation bescheinigt.

Die Kombination aus Beratungserfahrung und wissenschaftlicher Expertise

„Unser Team bringt sowohl branchenübergreifende Beratungserfahrung als auch fundierte wissenschaftliche Expertise mit. Diese Kombination ermöglicht es uns, theoretisches und praxisnahes Wissen und Tools rund um die Circular Economy weiterzugeben. Unser Ziel ist es, LehrgangsteilnehmerInnen auf ihrem Weg zur erfolgreichen Umsetzung kreislauforientierter Potenziale zu unterstützen sowie ihre Organisation und Karriere nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns darauf, unser Wissen und unsere Erfahrungen zu teilen und uns gemeinsam mit den Teilnehmer:innen weiterzuentwickeln“, so das Team hinter „endlich auf die Frage, was den Lehrgang von anderen unterscheiden soll.