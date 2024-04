Trending Today: 🔷 Cruise 🔷 Apple 🔷 China 🔷 Firmenpleiten 🔷 EZB 🔷 PKW-Markt 🔷 Storebox 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:20: Storebox feiert 10.000 zeitgleich gebuchte Abteile

Es läuft gut bei Storebox: Mit 10.000 zeitgleich gebuchten Abteilen feiert das Lager- und Logistikunternehmen einen Meilenstein. Aufgrund der zunehmenden Urbanisierung sei die Nachfrage bei innerstädtischen Lagerflächen ungebrochen hoch. Erst Anfang 2024 verkündete Storebox ein Umsatzwachstum von 160 % für das Jahr 2023 Dr. Johannes Braith, CEO und Co-Founder von Storebox: „Wir starten gestärkt in das Jahr 2024 und freuen uns bereits heute, die Zukunft der Logistik zu gestalten. In den kommenden Monaten haben wir zahlreiche Standorteröffnungen und den weiteren Ausbau unserer Dienstleistungen auf der letzten Meile geplant.“

10:30: PKW-Markt stagniert: 63.263 Zulassungen seit Jahresbeginn

Im ersten Quartal 2024 wurden in Österreich 63.263 Pkw neu zugelassen, was einem Anstieg von 0,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 87.686 Kraftfahrzeuge neu registriert, ein Plus von 2,5 % im Jahresvergleich. Der Markt für reine Elektroautos verzeichnete jedoch einen Rückgang um knapp 4 %, während Benzin-Hybride um 19,5 % zunahmen. 68,3 % aller Pkw-Neuzulassungen entfielen auf Firmenfahrzeuge, wobei drei Viertel der reinen E-Autos zu diesem Segment gehören. Suzuki, Dacia und BMW waren die Gewinner des bisherigen Jahres, während Mercedes, Tesla und Audi Verluste verzeichneten. Im Nutzfahrzeugbereich stiegen die Neuzulassungen leichter und mittelschwerer Lkw, während Sattelzugfahrzeuge einen Rückgang von 24 % verzeichneten. Der Zweiradmarkt verzeichnete einen Anstieg von 15 % mit 2.293 neu zugelassenen Motorrädern im ersten Quartal 2024.

10:15: EZB bereitet Zinssenkung für Juni vor

Die Europäische Zentralbank wird am Donnerstag voraussichtlich ihren Leitzins nicht ändern, aber EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte eine Zinssenkung für Juni andeuten, so Ökonom:innen. Dies wäre das fünfte Mal in Folge, dass die EZB die Zinsen unverändert lässt. Der Einlagensatz wird voraussichtlich bei 4,0 % bleiben. Die EZB hatte die Zinsen erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken, aber die jüngsten Daten zeigen einen Rückgang der Inflation. Expert:innen erwarten eine Zinssenkung im Juni, da dann umfassendere Daten vorliegen.

10:00: Rekordzahl an Firmenpleiten im ersten Quartal

Im ersten Quartal wurden österreichweit 1.091 Firmeninsolvenzen registriert, der höchste Stand seit 15 Jahren, berichtet der Allgemeine Kreditorenverband (AKV Europa). Die Zahl der Insolvenzen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,01 %, wobei auch größere, etablierte Unternehmen betroffen waren. Die Anzahl der betroffenen Beschäftigten stieg um 63,95 % auf 5.294 Personen. Die Passiva erhöhten sich um mehr als das Vierfache auf fast 2,2 Mrd. Euro, hauptsächlich aufgrund weiterer Signa-Insolvenzen. Etwa ein Viertel der Verfahren schloss mit Sanierungsplänen, wobei die durchschnittliche Sanierungsquote bei 42,30 % lag.

09:45: Studie: China subventioniert einheimische Unternehmen

Eine Untersuchung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zeigt, dass China im Jahr 2022 mehr als 99 % seiner börsennotierten Unternehmen mit direkten staatlichen Subventionen unterstützt hat. Diese Gelder werden gezielt eingesetzt, um Schlüsseltechnologien zur Marktreife zu bringen, insbesondere im Bereich grüner Technologien wie Elektroautos und Windkraft. Der Hersteller von Elektroautos BYD erhielt dabei besonders hohe Subventionen, was zu einem rapiden Wachstum des Unternehmens führte. Die Autor:innen der Studie raten der EU, im Rahmen von Antisubventionsverfahren gegen chinesische E-Auto-Importe zu verhandeln, um schädliche Subventionen abzuschaffen und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

09:30: Apple erhöht iPhone-Produktion in Indien

Apple hat im vergangenen Geschäftsjahr laut Insiderinformationen rund jedes siebente iPhone in Indien herstellen lassen, was einem Wert von 14 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies deutet darauf hin, dass der US-Technologieriese seine Abhängigkeit von China verringern möchte, insbesondere angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen. Obwohl China weiterhin der größte Produktionsstandort bleibt, sucht Apple nach alternativen Fertigungsmöglichkeiten. Die meisten in Indien gefertigten Geräte werden exportiert, während der inländische Markt von günstigeren chinesischen Marken dominiert wird. Apple hat sich zu diesen Entwicklungen bisher nicht geäußert.

09:00: Cruise setzt nach Unfall auf manuelle Steuerung für Testfahrten

Die Robotaxi-Firma Cruise kehrt nach einem schweren Unfall Anfang Oktober 2023 zurück auf die Straße. Die Fahrzeuge werden vorerst von menschlichen Fahrern gesteuert, um Kartendaten zu aktualisieren und Informationen über die Umgebung zu sammeln. Die Testfahrten starten zunächst in Phoenix, Arizona, und sollen später in anderen Städten fortgesetzt werden. Cruise plant zunächst, Informationen über Ampeln, Fahrspuren und Verkehrsführung zu sammeln, bevor autonome Testfahrten mit Sicherheitsfahrern am Steuer durchgeführt werden. Nach einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung soll entschieden werden, in welchen Städten die Fahrzeuge wieder autonom fahren können. Cruise betont, dass die Sicherheit beim Neustart im Mittelpunkt steht, nachdem das Unternehmen das Top-Management ausgetauscht und den Betrieb gestoppt hatte.