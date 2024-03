Trending Today: Acredia 🔷 GalCap Europe 🔷 Deutsche Börse 🔷 iPhone 🔷 Huawei 🔷 Tesla 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:18: Brandanschlag auf Teslaautofabrik ging von linksextremer „Vulkangruppe“ aus

Eine Stromanlage der Tesla-Fabrik in Brandenburg, Deutschland wurde am Dienstagfrüh in Brand gesteckt – auch ein Sprengstoffteam ist deshalb angerückt. Die Tesla-Fabrik in Grünheide im deutschen Bundesland Brandenburg wurde evakuiert und sei einstweilen lahmgelegt. Sie ist die einzige europäischen Tesla-Produktionsstätte. Nicht nur das Tesla-Werk war betroffen. Auch die Stadt Erkner und Teile Berlins standen ohne Strom. Eine als linksextremistisch eingestufte Öko mit dem Namen „Vulkangruppe“ hat den Brandanschlag für sich reklamiert. Die Polizei geht dem Verdacht der Brandstiftung nach, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

13:05: iPhone-Absatz in China eingebrochen und Huawei profitiert

Die iPhone-Verkäufe in China seien zu Jahresbeginn um knapp ein Viertel gesunken. Immer mehr Smartphone Nutzer:innen greifen zu lokalen Konkurrenzprodukten. In den ersten sechs Wochen 2024 ist der Absatz von iPhones in der Volksrepublik im Jahresvergleich um 24 Prozent eingebrochen, so das Researchzentrum Counterpoint. Huawei gilt als Hauptrivale von Apple, er konnte seine Verkäufe um 64 Prozent steigern. Laut einem Counterpoint-Analysten läge dies daran, da sich Apple im oberen Preissegment mit dem immer stärker werdenden Player Huawei den Markt teilen muss, während die Verkäufe im mittleren Preissegment von Oppo, Vivo und Xiaomi dominiert werden. Apple liege aktuell auf dem vierten Platz der größten Smartphone-Anbieter in China. Huawei habe die Quote dagegen auf 16,5 Prozent nahezu verdoppelt und rangiere auf Platz zwei.

12:40 Deutsche Börse startet Handelsplattform für Kryptowährungen

Mit einer eigenen Handelsplattform für Kryptowährungen will die Deutsche Börse Platzhirschen wie Binance oder Coinbase Konkurrenz machen. Der deutsche Börsenbetreiber stellte die Deutsche Börse Digital Exchange (DBDX) vor, die vollständig reguliert sei. Das Angebot umfasse neben dem Handel auch die Abwicklung dieser Geschäfte sowie die Verwahrung von Bitcoin, Ethereum & Co. Damit sollen institutionellen Kund:innen in Europa vertrauenswürdige Märkte für Krypto-Assets geboten werden, die sich durch Transparenz und Sicherheit auszeichnen. Laut der Deutschen Börse läuft der Handel mit Cyber-Devisen bisher meist über kaum regulierte Online-Plattformen, die häufig im Verdacht stehen, mangels Sicherheitsvorkehrungen für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten genutzt zu werden. Durch fehlende rechtliche Rahmenbedingungen müssen Anleger zudem um ihre Einlagen fürchten, wenn Börsen bzw. Handelsplattformen wie zum Beispiel FTX kollabieren.

10:20: GalCap Europe erwirbt seine nächste Laborimmobilie in Wien: Campus Vienna BioCenter

Trotz der schwierigen Marktsituation für Immobilien kauft der Immobilien-Asset- und Investmentmanager GalCap Europe weiter zu und erwirbt das nächste LifeScience-Objekt. Bei der Immobilie handelt es sich um Gebäude V des Campus Vienna BioCenter (VBC) im dritten Wiener Gemeindebezirk. VBC ist einer der dynamischsten Innovationsstandorte des Landes und ein international führendes Cluster im Bereich Molekularbiologie. Das multifunktionale Gebäude verfügt über ca. 7.000 Quadratmeter vermietbare Labor- und Bürofläche. Es ist an mehrere große Nutzer, u.a. die Universität Wien, vermietet. GalCap beschreibt sich als Assetmanager für LifeScience-Immobilien und ist seit längerem im Segment LifeScience aktiv, welche es als aufstrebende Assetklasse einstuft.

09:45 Acredia erwartet Anstieg um 9 % bei Firmenpleiten

Der Kreditversicherer Acredia prognostiziert für 2024 in Österreich einen Anstieg der Firmenpleiten um 9 Prozent, nach einem Anstieg von 13 Prozent im Jahr 2023. Die schwachen Wachstumsaussichten in der Eurozone und hohe Inflation stellen weiterhin Herausforderungen dar. Besonders betroffen sind Bau, Handel und Dienstleistungen. In den Nachbarländern werden ähnliche Trends erwartet, wobei weltweit mit einem Anstieg von 9 Prozent gerechnet wird. Die Finanzierungskosten und der begrenzte Kapitalmarkt stellen Unternehmen vor Herausforderungen, insbesondere Startups. Die Gefahr von Folgeinsolvenzen steigt.