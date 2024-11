Trump-Sieg: Tesla und Dogecoin profitieren, Autokonzerne und GreenTech verlieren

Zahlreiche US-Medien haben bereits bestätigt: Donald Trump hat die US-wahl gegen Kamala Harris gewonnen. In der Nacht auf Mittwoch kletterte Bitcoin bereits auf ein neues Rekordhoch, ihm folgten zahlreiche andere Werte. Dem gegenüber stehen die Verlierer der US-Wahl auch bereits fest. So mussten etwa deutsche Autokonzerne oder GreenTech-Unternehmen an der Börse bereits Federn lassen. Hier ein Überblick:

Die Gewinner

Russische Aktien: Dass er Putin zumindest respektiert, wenn nicht sogar nacheifert, ist über Trump bekannt. Anleger:innen rechnen deswegen mit der Lockerung der US-Sanktionen gegen Russland, was den Moskauer MOEX-Index um 3,3 % steigen ließ. Der Energieriese Gazprom legte um 4 % zu, während Sberbank, eine führende russische Bank, über 3 % zulegte.

: Elon Musk soll für Trump eine „Efficiency Commission“ leiten – und deswegen klettert alles, was mit Musk zu tun hat, am Mittwoch nach oben. Die Aktien von Tesla stiegen im vorbörslichen Handel um 4 % – auch, weil Unternehmen von Trumps Zollplänen für chinesische und europäische Elektrofahrzeuge profitieren könnte. Tesla-CEO Elon Musk wurde in Trumps Siegesrede mehrfach erwähnt und als „Genie“ bezeichnet, das man schützen und in den USA halten müsse. Bitcoin & Memecoins: Trumps angekündigte Unterstützung für Krypto-Assets und DeFi ließ Bitcoin wie berichtet auf ein neues Allzeithoch von 75.000 Dollar (69.000 Euro) steigen. Neben vielen anderen Krypto-Assets ist vor allem auch Dogecoin, das stark mit Elon Musk assoziiert wird, stark angestiegen – und zwar um satte 18 Prozent innerhalb von 24 Stunden.

Große US-Banken wie Wells Fargo, Citigroup und Bank of America verzeichneten im vorbörslichen Handel Kursgewinne von rund 8 %. Die Annahme der Trader: Die Politik Trumps könnte die Handelsumsätze ankurbeln und Zinsmargen erweitern. Die Aktien von JPMorgan und Morgan Stanley stiegen ebenfalls um rund 7 %. In Österreich hat die Aktie der Raiffeisenbank stattlich zugelegt, und zwar um fast 9 Prozent. In Deutschland legte etwa die Aktie der Deutsche Bank um 2,6% zu. Trumps Medienunternehmen: Die Aktie der Trump Media & Technology Group, die Truth Social Betreibt, ist vorbörslich um bis zu 62% nach oben geschossen – und das, obwohl das Unternehmen auch zuletzt wieder sehr schlechte Zahlen präsentierte. Aber wer die DJT-Aktie kauft, der tut das vermutlich aus politischer und nicht aus wirtschaftlicher Überzeugung.

Die Aktie der Trump Media & Technology Group, die Truth Social Betreibt, ist vorbörslich um bis zu 62% nach oben geschossen – und das, obwohl das Unternehmen auch zuletzt wieder sehr schlechte Zahlen präsentierte. Aber wer die DJT-Aktie kauft, der tut das vermutlich aus politischer und nicht aus wirtschaftlicher Überzeugung. US-Kleinunternehmen: Der Russell 2000 Index, der kleine US-Unternehmen abbildet, legte in den frühen europäischen Handelsstunden um über 6 % zu und erreichte fast Rekordhöhen – der größte Tagesgewinn seit zwei Jahren. Trumps protektionistische Ausrichtung könnte den heimischen Produzenten helfen, da höhere Zölle auf Importe die Kosten für ausländische Konkurrenten steigern und so US-Kleinunternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Die Verlierer