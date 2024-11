Trump-Wende treibt Bitcoin auf 93.000 Dollar, Krypto-Markt bei mehr als 3 Billionen

Eine Woche nach der US-Wahl kann man getrost von einer Zeitenwende sprechen. Noch bevor Donald Trump sein Amt wirklich antritt, macht er Politik, die vieles verändert. Unter anderem auch den Krypto-Markt. In Erwartung liberaler Gesetze für Bitcoin und Co steigen die Preise für BTC und Co seit einer Woche ordentlich.

Seit dem 6. November, als klar wurde, wer die US-Wahl gewinnt, hat der Krypto-Markt insgesamt um etwa 800 Milliarden Dollar zugelegt und ist nunmehr drei Billionen Dollar schwer. Gemessen an börsennotierten Unternehmen bringen da nur mehr Microsoft, Apple und AI-Chip-Riese Nvidia mehr auf die Waage, mit mehr als jeweils 3,1 Billionen Dollar Marktkapitalisierung.

Trump hat in Aussicht gestellt, dass die USA zusätzlich zu Gold auch Bitcoin in großen Mengen in die Reserve nehmen könnte. Zudem will er einen Krypto-Beirat einrichten, für den sich etwa Cardano-Gründer Charles Hoskinson einen Sitz ausrechnet. Und: Trump könnte den derzeitigen SEC-Chef Gary Gensler aus dem Amt jagen; dieser führte in den letzten Jahren einen regelrechten Kreuzzug gegen Krypto-Unternehmen und verklagte etwa Binance, Kraken und Coinbase.

Bitcoin geht Richtung 100.000 Dollar

Wichtigster Treiber der Entwicklung ist der Bitcoin, der etwa 60 Prozent des Krypto-Marktes ausmacht. Seit dem Bekanntwerden des US-Wahlergebnisses ist BTC um 25 Prozent gewachsen, von etwa 75.000 Dollar auf heute nunmehr 93.000 Dollar. Die wichtige Marke von 100.000 Dollar ist nunmehr zum Greifen nah, nicht wenige Beobachter:innen rechnen mit dem Erreichen dieses Wertes bereits in diesem Monat.

Parallel zu Bitcoin sind auch viele andere Krypto-Werte stark angestiegen. Größter Gewinner, einmal abgesehen von einigen Pump-Token, ist Dogecoin, das innerhalb der vergangenen sieben Tagen 115 Prozent zulegte. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Elon Musk bekommt von Trump ein eigenes Ministerium unterstellt, das auf das Kürzel DOGE („Department Of Government Efficiency“) hört und das US-Staatshaushalt bis 2026 um mehrere Billionen Dollar und hunderte Behörden verschlanken soll.