Trump will Krypto-Reserve mit XRP, SOL und ADA – auch BTC und ETH sollen rein

In den letzten Woche ist das Thema ein wenig aus seinem Fokus verschwunden, aber am Sonntag morgen US-Zeit hat er sich wieder dazu zu Wort gemeldet: Der US-Präsident Donald Trump hat neue Details veröffentlicht, wie er sich eine Krypto-Reserve für die USA vorstellt – und welche Token er darin einlegen möchte. Sehr überraschend ist nicht in erster Linie von Bitcoin die Rede, sondern von drei sehr bekannten Altcoins.

„Eine US-Kryptowährungsreserve wird diese wichtige Branche nach Jahren korrupter Angriffe durch die Biden-Administration aufwerten. Deshalb hat meine Executive Order zu digitalen Vermögenswerten die Arbeitsgruppe des Präsidenten angewiesen, eine strategische Kryptowährungs-Reserve voranzutreiben, die XRP, SOL und ADA umfasst. Ich werde dafür sorgen, dass die USA die Krypto-Hauptstadt der Welt sind“, schrieb Trump auf seiner hauseigenen Social-Media-Plattform Truth Social.

In einem Nachtrag schrieb Trump dann auch noch: „Und natürlich werden BTC und ETH, als auch andere wertvolle Kryptowährungen, das Herzstück der Reserve sein. Auch ich liebe Bitcoin und Ethereum!“ Die Kurse von XRP, SOL und ADA sind nach der Ankündigung Trumps förmlich explodiert, auch BTC und ETH legten deutlich zu.

Die Wahl gerade dieser drei Krypto-Assets, die allesamt zu den zehn größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zählen, verwundert auf den ersten, nicht aber den zweiten Blick. Während Bitcoin und Ethereum international sehr stark dezentralisiert sind, haben XRP von Ripple, SOL von Solana und ADA von Cardano einen sehr starken US-Bezug:

XRP von Ripple:

XRP wird von Ripple Labs angeboten, einem amerikanischen Technologieunternehmen mit Sitz in San Francisco, das 2012 gegründet wurde und ursprünglich Opencoin hieß. Ripple Labs entwickelt Blockchain-basierte Produkte für Unternehmen, die auf dem XRP Ledger und anderen Netzwerken laufen unter anderem auch ein eigener Sablecoin. CEO des Unternehmens ist Bradley Garlinghouse, der zuvor Führungspositionen bei AOL und Yahoo innehatte und bereits ein Abendessen mit Trump in Mar-a-Lago absolviert hat. Ripple wurde auch von der SEC wegen XRP verklagt, allerdings wird erwartet, dass diese Milliardenklage unter Trump II im Sand verlaufen wird.

SOL von Solana Labs:

Solana wurde von Anatoly Yakovenko gegründet, einem ukrainisch-amerikanischen Softwareingenieur und Unternehmer, der zuvor bei Qualcomm tätig war. Yakovenko gründete Solana Labs im Jahr 2017 gemeinsam mit Raj Gokal; das Unternehmen veröffentlichte das Solana-Whitepaper im Februar 2018 und startete die Blockchain offiziell im März 2020. Solana Labs entwickelt die technische Infrastruktur der Solana-Blockchain, während die Solana Foundation Fundraising betreibt und Partnerschaften sowie die Community-Entwicklung vorantreibt. Solana hat starken US-Bezug durch große Investments von Silicon-Valley-VCs, unter anderem Andreessen Horowitz, die wiederum Trump unterstützen. Auch die Memecoins von Trump und seiner Frau Melania laufen auf Solana.

ADA von Cardano:

Cardano wurde von Charles Hoskinson gegründet, einem amerikanischen Unternehmer und Mathematiker, der zuvor Mitbegründer von Ethereum war. Nach seinem Ausscheiden bei Ethereum gründete Hoskinson gemeinsam mit Jeremy Wood im Jahr 2015 das Technologieunternehmen IOHK (Input Output Hong Kong), das für die Entwicklung der Cardano-Blockchain verantwortlich ist. Cardano startete offiziell im Jahr 2017 als eine der ersten großen Blockchains mit Proof-of-Stake-Konsensmechanismus. Hoskinson schürte kürzlich selbst Gerüchte, dass er bald Trump in Florida treffen wird.