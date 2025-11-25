Personalie

UnternehmerTUM CEO Helmut Schönenberger berät jetzt WeAreDevelopers

Helmut Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM.
Helmut Schönenberger, CEO von UnternehmerTUM. © unternehmertum.de
Er hat es geschafft, dass das Startup-Ökosystem rund um die TU München ordentlich an Strahlkraft zugelegt hat: Prof. Dr. Helmut Schönenberger. Nun hat das Wiener Unternehmen WeAreDevelopers, vor allem bekannt für seine Entwickler-Konferenzen, hat Schönenberger mit sofortiger Wirkung in sein Advisory Board berufen.

Der CEO und Mitgründer von UnternehmerTUM, einem der führenden Innovations- und Gründungszentren Europas, bringt strategische Expertise aus dem deutschen Tech-Ökosystem in die Wiener Plattform ein. Die Ernennung vertieft die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, die europäische Tech-Innovationen global positionieren wollen.

UnternehmerTUM unterstützt jährlich mehr als 100 wachstumsstarke Technologie-Startups und bietet Gründern Zugang zu Ressourcen, Talenten, Branchenpartnern und Investoren. Die 2002 von Unternehmerin Susanne Klatten gegründete gemeinnützige Organisation hat die deutsche Technologie- und Innovationslandschaft maßgeblich geprägt. Schönenberger fungiert neben seiner CEO-Rolle auch als Professor für Entrepreneurship und gilt als treibende Kraft der digitalen Entwicklung Deutschlands.

Globale Vernetzung für deutsche Tech-Pioniere

„Ich freue mich sehr darauf, das Advisory Board von WeAreDevelopers zu unterstützen. Software-Entwickler, KI-Innovatoren und Technologie-Entscheider sind ausschlaggebend für die Wirtschaft von morgen“, sagt Schönenberger. Er betont die Bedeutung der Vernetzung: „Umso wichtiger ist es, die deutsche Digitalwirtschaft noch enger mit der globalen Tech-Industrie zu vernetzen. Gemeinsam mit WeAreDevelopers wollen wir Technologie-Pioniere aus Deutschland und Europa in den USA stärker sichtbar machen und neue Brücken zu Industrie und Partnern bauen.“

Sead Ahmetović, CEO und Co-Founder von WeAreDevelopers, bezeichnet die Zusammenarbeit als Meilenstein: „Mit unserer globalen Tech-Community vernetzen wir führende Technologiepioniere weltweit und bieten ihnen eine starke Plattform, um ihre Initiativen sichtbar zu machen. Mit UnternehmerTUM haben wir einen Partner an unserer Seite, der das deutsche Innovations-Ökosystem maßgeblich geprägt hat und unsere Vision teilt, europäische Technologie-Vorreiter international noch stärker zu positionieren.“

Strategische Expertise für die Developer-Community

Die Partnerschaft zielt darauf ab, innovative Neugründungen aus der deutschen Technologiebranche mit globalen Unternehmen und Multiplikatoren zu vernetzen. Durch das internationale Netzwerk und die Plattform von WeAreDevelopers entstehen neue Wege für Wissensaustausch, Sichtbarkeit und Wachstumsmöglichkeiten für europäische Startups und Scale-ups. WeAreDevelopers ist selbst aus der europäischen Innovationslandschaft hervorgegangen und betreibt Events sowie Plattformen für die Tech-Community.

Benjamin Ruschin, Executive Chairman und Co-Founder von WeAreDevelopers, hebt Schönenbergers Beitrag hervor: „Durch seine Tätigkeit im Advisory Board bringt Helmut wertvolle strategische Expertise sowie ein tiefes Verständnis dafür ein, wie sich Wissenschaft, Unternehmertum und Industrie erfolgreich verbinden lassen. Seine Perspektive und sein Netzwerk helfen uns, unsere Mission voranzutreiben, die globale Entwickler-Community zu stärken und weiterzuentwickeln.“

