Vienna Planet Fund: 4 Millionen Euro für Klimaschutzprojekte und -Startups

Es gibt eine neue Quelle für Förderungen für alle Startups und Unternehmen in Wien, die sich in neuen Projekten Klima- und Umweltschutz auf die Fahnen schreiben. Denn der neue Vienna Planet Fund, der mit 4 Mio. Euro dotiert ist, soll Startups, aber auch ältere Unternehmen mit jeweils bis zu 250.000 Euro fördern. „Der Vienna Planet Fund, der von der Wirtschaftsagentur Wien bereitgestellt wird, steht internationalen und lokalen Unternehmen offen, sofern ihre Projekte in Wien durchgeführt werden. Mit einer Förderung von bis zu 250.000 Euro pro Projekt hoffen wir, große Ideen zum Leben zu erwecken“, so Gerhard Hirczi, Noch-Geschäftsführer, der Wirtschaftsagentur Wien, die den Fonds aufgelegt hat.

Wie man bereits erahnen kann, handelt es sich dabei nicht um einen VC-Fonds oder dergleichen, der Eigenkapital vergibt, sondern um einen neuen Fördertopf. Geld gibt es von mindestens 30.000 bis zu 250.000 Euro pro Projekt, die bis zu 45 % der Projektkosten abdecken – 55 Prozent für das Projekt müssen also aus Eigenmitteln kommen. „Für neu gegründete Unternehmen und von Frauen geführte Projekte stehen zusätzliche Mittel zur Verfügung“, heißt es seitens Wirtschaftsagentur. Gefördert werden nicht nur österreichische, sondern auch internationale Unternehmen. Voraussetzung ist, dass sie ihre klimafreundlichen Projekte in Wien starten.

Frauenbonus von 10.000 Euro

Was sollen die Projekte, die die neuen Fördermittel anzapfen wollen, umsetzen? Seitens Wirtschaftsagentur genannt werden etwa „Entwicklungs- und Investitionsprojekte, die Emissionen reduzieren, die Ressourceneffizienz verbessern, die Kreislaufwirtschaft fördern, sich an den Klimawandel anpassen, die Umweltverschmutzung bekämpfen und die Vielfalt wiederherstellen“. Finanzmittel können für Personalkosten über Infrastruktur und Schulungen bis hin zu Maschinen eingesetzt werden. Anträge werden in zwei Phasen bis 31. August und dann bis 30. November angenommen.

Die Zielgruppe der neuen Förderung ist breit. Bestehende Klein-, Mittel- und Großunternehmen sowie Gründer:innen aus Wien können sich bewerben, auch Partner wie Universitäten, Fachhochschulen, Vereine und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen werden gefördert. Es gibt auch eine Frauenbonus von 10.000 Euro, der gewährt wird, wenn das Projekt von einer Frau mit der erforderlichen Qualifikation geleitet wird. Wenn im Rahmen des Entwicklungsvorschlags ein neues Unternehmen gegründet wird, wird ein Gründungsbonus von 5.000 Euro bezahlt. Damit die Projekte schnell starten können, werden bis zu 50 % des genehmigten Förderbetrags im Voraus gezahlt.