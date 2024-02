Virtuelles Staging: Immobilien verkaufen leicht gemacht

Der Name ist Programm: Das Wiener Startup Virtuelles Staging von Thomas und Martina Oichtner will durch digitales Homestaging den Immobilien-Verkaufsprozess optimieren. Bilder einer Immobilie werden quasi digital umgebaut und eingerichtet, um potenziellen Käufer:innen eine bessere Vorstellung von ihrem möglichen neuen Zuhause zu geben.

Diese Idee ist keineswegs neu. Durch eine einfache Google-Suche können zig dieser Services gefunden werden. Der nicht besonders originelle Name des Startups lässt es auch nicht unbedingt hervorstechen.

Preis je nach Anforderung

Virtuelles Staging verspricht: „Mit unserem virtuellen Staging verwandeln wir dein Immobilie digital in einen wahren Käufertraum!“ Kund:innen sollen so bis zu doppelt so schnell und 10 Prozent teurer verkaufen können. Auf ihrer Website verweisen die Oichtners bereits auf einige zufriedene Kund:innen. „Rendering, so nennt sich das ja, ist eines Architekten täglich Brot und ich kenne keinen Immobilienverkäufer, der das nicht macht“, meint Hans Peter Haselsteiner. „Das Besondere bei uns ist einfach: Es schaut aus wie echt“, versucht Thomas Oichtner zu erklären. Doch damit scheint er in ein Fettnäpfchen zu treten: „Seien Sie vorsichtig. Was heißt ‚schaut aus wie echt‘? Es ist eine realistische Darstellung, wie es sein könnte“, sagt Hans Peter Haselsteiner.

Kund:innen, darunter Immobilienmakler und private Verkäufer:innen, können aus verschiedenen Paketen wählen. Die Preise können je nach Umfang und Anforderungen variieren. Ein gestagtes Bild gibt es aktuell ab 149 Euro. Es kann zwischen verschiedenen Einrichtungsstilen gewählt werden. „Wir bringen die Ideen mit, wie es aussehen könnte, damit die Käufer und Mieter angesprochen werden“, meint Martina Oichtner. „Also man verkauft schon Fantasie damit, die man dann zur Realität machen kann?“, fragt Eveline Steinberger nach.

Die Erfinder:innen von Virtuelles Staging treten am 06. Februar bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel sich hier.