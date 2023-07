Volkswagen investiert 700 Mio. Dollar in chinesischen E-Auto-Hersteller Xpeng

Der deutsche Autokonzern Volkswagen will seine Position auf dem chinesischen E-Auto-Markt massiv verstärken und hat eine Kooperation mit dem lokalen Hersteller Xpeng gestartet. Darüber hinaus investiert der Konzern satte 700 Millionen Dollar in das in China ansässige Unternehmen, das unter anderem auch in den USA präsent ist. Ziel ist es laut VW, neue Kund:innen- und Marktsegmente schnell zu erschließen und damit das Potenzial des wachsenden Elektro-Marktes in China zu nutzen.

Volkswagen verfolgt „in China für China“-Strategie

Gemeinsam wollen die beiden Kooperationspartner zwei Elektro-Modelle der Marke VW für das Mittelklasse-Segment entwickeln. Die China-spezifischen Fahrzeuge sollen 2026 auf den lokalen Markt kommen. Mit dem Investment erwirbt Volkswagen außerdem 4,99 Prozent der Aktien von Xpeng und erhält einen Sitz als Beobachter im Board of Directors der chinesischen Firma. Auch die VW-Tochter Audi stärkt ihre Präsenz in China. Sie baut eine bestehende Partnerschaft mit dem Konzern SAIC aus. Durch gemeinsame Entwicklungsarbeit soll das Angebot von intelligenten, vollvernetzten Elektro-Fahrzeugen im Premium-Segment erweitert werden.

Beide Vereinbarungen umfassen jeweils auch eine geplante, zukünftige gemeinsame Entwicklung neuer lokaler Plattformen für die nächste Generation von smarten Elektro-Fahrzeugen. Die Kooperationen knüpfen an die „in China für China“-Strategie des Unternehmens an. Damit will der Konzern Trends in China frühzeitig adressieren und die Wachstumsdynamik des chinesischen Marktes besser nutzen.

Neues Entwicklungszentrum für smarte E-Autos

„Lokale Partnerschaften sind ein wesentlicher Baustein der ‚in China für China‘-Strategie des Volkswagen Konzerns. Mit Xpeng haben wir nun einen weiteren starken Partner, der in wichtigen Technologiebereichen zu den führenden Herstellern in China gehört“, sagt Ralf Brandstätter, Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG für China. VW baut nun seinen Standort im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui aus. Das neue Fahrzeug-Werk soll noch in diesem Jahr die Produktion starten. Unter anderem stellt der Konzern dort Hochvoltbatteriesysteme her.

Ebenso entsteht mit der Volkswagen Group China Technology Company (VCTC) in Hefei ein Entwicklungs- und Beschaffungszentrum für vollvernetzte, intelligente E-Fahrzeuge. Das VCTC ist laut dem Konzern der größte Entwicklungsstandort außerhalb von Wolfsburg. Hier werden zukünftig mehr als 2.000 Entwicklungs-und Beschaffungsexpert:innen an neuen intelligenten, vollvernetzten E-Autos arbeiten.

„Der Volkswagen Konzern und Xpeng bringen jeweils ihre Stärken in diese langfristige strategische Partnerschaft ein. Insbesondere bei Smart-EV-Technologien sowie Design- und Entwicklungsfähigkeiten können wir voneinander lernen. Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser Know-how in die strategische Partnerschaft mit einzubringen und dadurch auch Mehrwert für Xpeng und unsere Aktionäre zu schaffen“, sagt He Xiaopeng, CEO von Xpeng, zu der Kooperation.