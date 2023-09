Volvo und StoreDot entwickeln ultraschnelle E-Auto-Batterien

Volvo hat mit StoreDot, einem israelischen Hersteller von „XFC“-Batterien („Extreme Fast Charging“) für Elektrofahrzeuge, eine mehrjährige strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die Teams der beiden Unternehmen werden laut electrek zusammenarbeiten, um XFC-Zellen zu entwickeln, die für die zukünftigen EV-Architekturen von Volvo optimiert und maßgeschneidert sind. Es sei zu erwarten, dass die ersten Muster für Tests im Jahr 2024 kommen.

Volvo ist strategischer Investor von StoreDot

Javier Varela, Chief Operating Officer und stellvertretender CEO von Volvo, sagt zur Partnerschaft: „Volvo Cars ist bereits ein strategischer Investor in StoreDot, aber diese neu vereinbarte Zusammenarbeit bringt unsere Beziehung einen Schritt weiter. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung fortschrittlicher Musterzellen für unsere zukünftigen Elektrofahrzeuge. Es gibt noch viel zu tun, aber die Möglichkeiten, gemeinsam spannende neue Ladetechnologien zu entwickeln, sind enorm.“

StoreDot ist im Jahr 2012 an den Start gegangen und hat sich mit den XFC-Batterien seitdem bereits international stark etabliert. Im vergangenen Jahr konnte die Firma in einer Finanzierungsrunde rund 80 Millionen Dollar einsammeln und so eine Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar erreichen. Zu den strategischen Investoren von StoreDot gehören neben Volvo unter anderem auch auch Polestar, Daimler, Samsung, VinFast und TDK.

160 km-Reichweite mit Ladezeit von fünf Minuten

Im April kündigte VinFast an, dass die erste Generation der XFC-Batteriezellen von StoreDot in seinen Elektroautos zum Einsatz kommen wird, sobald diese ab 2025 kommerziell verfügbar sind. Im Jänner gab StoreDot bekannt, dass es eine Forschungseinrichtung in Irvine, Kalifornien, eröffnen wird – seine erste in den USA. Die neue Laboreinrichtung soll die Entwicklung der halbfesten Batterietechnologie und die Forschung an Batteriematerialien beschleunigen.

Das erste Labor des israelischen Unternehmens befindet sich in Herzliya, Israel, und es hat Produktionsstätten in China und Korea. StoreDot sagt, dass es bis 2025 für die Massenproduktion seiner „100in5“-Zellen bereit sein wird. Diese Zellen sollen eine Reichweite von mindestens 100 Meilen (circa 160 Kilometer) bei einer Ladezeit von fünf Minuten ermöglichen.