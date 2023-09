Sunswift 7: Student:innen bauen mit Amazon Rekord-Solar-Rennwagen

Student:innen der University of New South Wales (UNSW) haben mit Unterstützung von Amazon Web Services (AWS) einen Weltrekord-Solar-Rennwagen gebaut. Der „Sunswift 7“ sei das schnellste Elektrofahrzeug der Welt, das mit einer einzigen Ladung über 1.000 Kilometer zurücklegte. In drei Jahren haben die Studierenden alles entwickelt, vom aerodynamischen Design bis hin zur Software, mit der das Auto gesteuert wird. Ihr Telemetriesystem haben sie auf AWS in Betrieb genommen.

Sunswift Racing nutzt Cloud-Technologie von Amazon

Sunswift Racing ist ein Team mit Sitz in Sydney, Australien, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs durch die Entwicklung von Solarfahrzeugtechnologien neu zu definieren. Die Gruppe besteht hauptsächlich aus Student:innen der UNSW, die eine Reihe von Disziplinen studieren, von Wirtschaft über Ingenieurwesen bis hin zu Industriedesign. Seit 1996 hat das Team sechs Solarfahrzeuge gebaut und mehrere Solarfahrzeugrennen gewonnen.

Das Team von Sunswift Racing benötigte für das Rekord-Fahrzeug eine Cloud-Umgebung mit Funktionen zur Lösungsintegration, um jede multidisziplinäre Anforderung in einer zusammenhängenden Lösung zu kombinieren. Zum Aufbau und zur Bewältigung der einzelnen Komponenten verwenden sie AWS. Der Einsatz von High Performance Computing (HPC) auf AWS zur Fernüberwachung des Fahrzeugs und der Batterien veränderte die Datenerfassungs-, Analyse- und Nutzungspraktiken des Teams. Das Auto verfügt über 60 Sensoren, die mehr als 1.000 Datenpunkte pro Sekunde erzeugen.

Guinness-Weltrekord für Schnelligkeit gebrochen

Mit den Sensoren kann das Team auf eine Vielzahl von Informationen über die Leistung und den Betrieb des Fahrzeugs zugreifen. Diese Daten gehen nahezu in Echtzeit an Dashboards, wobei Fehler und Protokolle in Amazon CloudWatch geschrieben werden. Dadurch soll die Support-Crew das Fahrzeug live überwachen und etwaige Fehler oder Probleme sofort erkennen können. Im Dezember 2022 stellte Sunswift Racing im Australian Automotive Research Centre (AARC) in Wensleydale, Victoria, einen neuen Guinness-Weltrekord für das schnellste Elektrofahrzeug der Welt auf.

Während des gesamten Tages auf der Strecke überwachte das Team alles, von den Motortemperaturen bis hin zu den Spannungen der Batteriezellen. Als ein Problem mit dem Batteriemanagementsystem (BMS) auftrat, half die Telemetrie laut Amazon, dessen Ort und die Ursache zu bestimmen. Das Team überwachte die Bildschirme, um eventuelle Probleme zu erkennen und den Schaden zu begrenzen, bevor größere Probleme auftauchten.

Teilnahme an australischem Rennen geplant

Im Oktober 2023 wird Sunswift 7 die Bridgestone World Solar Challenge in Angriff nehmen. Dabei handelt es sich um ein 3.000 km langes Rennen von Darwin nach Adelaide, Australien. Das Team will die Öffentlichkeit über die Vorteile von Solarfahrzeugen im Vergleich zu konventionell betriebenen Fahrzeugen aufklären. Zu diesem Zweck stellt das Team die Sunswift-Autoserie regelmäßig auf Ausstellungen vor und veranstaltet Informationstage für die Öffentlichkeit. Darüber hinaus besucht Sunswift Racing Schulen, um junge Kinder über die Anwendung der Solartechnologie zu unterrichten und zu inspirieren.